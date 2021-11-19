"Выглядит нелепо": Пожарскую распекли за блеф на притворной свадьбе с Янковским

Нарядные Иван Янковский и Диана Пожарская пришлись не ко двору.

Артисты Иван Янковский и Диана Пожарская в июне 2021 года стали родителями, а осенью появились слухи, что они тайно поженились. Подтверждений этому до сих пор не нашлось, хотя возлюбленные уже давно живут под одной крышей.

Наконец, в Сети появился свадебный кадр, где Диана Пожарская сияет в фате и белоснежном платье, а Иван Янковский красуется в пиджаке и галстуке. Однако снимок был сделан не на настоящем торжестве, а на съемках фильма "Чемпион мира", где парочка сыграла молодоженов.

Некоторых пользователей Сети впечатлила такая притворная свадьба. Долю романтики фото доставила историческая тематика. Поскольку сюжет фильма разворачивается в СССР, Диана Пожарская и Филипп Янковский нарядились в советских людей.

Однако нашлись и категоричные критики, которые сочли актеров неискренними. В частности, распекли Диану Пожарскую, якобы она непрофессионально блефует, пытаясь улыбаться во все 32 зуба в роли невесты.

"Ну в советское время молодожены (а уж тем более муж с женой) так на фото не скалились. Особенно Диана выглядит как-то нелепо", — выразился комментатор с ником iglesanis. Недовольный отметил, что в СССР люди жили скромно и это отражалось на их лицах, а Диана Пожарская обладает совершенно неподходящей внешностью для человека той эпохи.