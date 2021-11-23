Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Вторник
23 ноября
Лента новостей
16:40
"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины
16:39
Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти
16:38
Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние
16:10
Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"
16:08
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка
15:56
Признавшаяся в чувствах к Путину Долина рассказала о застолье: Пел под баян
15:53
Хоррор о сектантах и злобных демонах "Зов ада" сбросил "Игру в кальмара" с вершины рейтинга
15:33
"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина
15:19
Нет связи: родные госпитализированной 81-летней Светличной бьют тревогу
15:08
Пынзарь из "Дома-2" раскрыла всю подноготную возлюбленного: Без комплексов
15:07
На фоне слухов о разрыве с Виторганом слова Нинидзе встревожили народ
14:51
"Очень важно увидеть тело": Васильева появилась на прощании Гаркалина
14:47
В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе
14:45
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
14:44
Тело Гаркалина выносили под громкие крики: Ушла эпоха
14:32
"Он месяц бухал": Галустян заявился к известной актрисе чумазый и в рванье
14:31
"Помню боль, я кричала": Седокова об искалеченном детстве
14:24
Жившего на грани нищеты Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч
14:16
В Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины
14:15
Ученица раскрыла сенсационные слова Гаркалина о смерти
14:12
Под Тюменью из-за аварии парализовало движение по трассе
13:58
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
13:50
За дело взялись юристы: что ждет обгоревшую Хлебникову после больницы
13:48
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
13:41
С вышвырнутого из сериала на фоне грязного секс-скандала Кевина Спейси требуют 31 миллион долларов
13:36
Голые мальчики и рассказы о сексе: чему учит Шепелев сына Фриске
13:35
"Снова рожать": Ставшая матерью Серябкина спешит за вторым
13:29
"Я все сказала!": похоронившая мужа Алентова бежала от гроба Гаркалина
13:22
"Я не влезаю": Крутой рассказал об отношении к новорожденному внуку
13:02
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
12:44
Неуместное поведение: звезд разнесли за шикарный бал во время пандемии
12:42
Скандал во время похорон Гаркалина: люди переругались из-за прививок
12:27
Невестка Валерии рассказала о страшной аварии: Обвисшая конечность и окровавленное лицо
12:25
Пришила: Карпович шокировала переменой внешности после слухов о тяжелом расстройстве
12:11
Гаркалин в гробу: жуткие фото с церемонии похорон
12:10
В Москве прощаются с Валерием Гаркалиным. Прямой эфир
11:59
Меньшова, Пересильд, Баринов: народ рыдает у гроба Гаркалина
11:48
Синяки и отеки: Звезда "Дома-2" решила переделать лицо
11:42
Тодоренко взвыла из-за травли после появления в эфире
11:38
Измученная тяжелыми родами жена Эргенча из "Великолепного века" показала первое фото новорожденной
11:31
Перепуганный Солнцев сбежал с беременной женой: Пусть держится подальше!
11:31
"У них отношения": Успенскую зацеловали на глазах у всех
10:54
Актер сериала "Склифосовский" серьезно пострадал в пьяной потасовке
10:54
В России стала популярна дистанционная регистрация жилья
10:50
Появление несуразной Зудиной вызвало оторопь: Все тело в перьях
10:10
Дочь скончавшегося Гаркалина взорвалась после грязных обвинений
10:02
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
09:41
Пугачева спасает рыдающего Моисеева: Позвонила и передала деньги
09:30
Экономист Беляев рассказал россиянам о подготовке к выходу на пенсию
09:26
Окружение Зеленского обогащается за счет падения гривны – политолог Матвиенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина

"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина

Ефим Шифрин обиделся на Леона Измайлова за то, что тот назвал его отношение к Виктору Коклюшкину пренебрежительным. Юмористы обменялись "любезностями".
прочитано 225 раз

Недавние похороны сатирика закончились скандалом для его товарищей. На упрек Леона Измайлова Ефим Шифрин взорвался гневной отповедью. Он заявил, что коллега его оклеветал. По словам юмориста, он всегда дружил с Коклюшкиным и благодарен за то, что он в свое время помог ему в карьере.

ПО ТЕМЕ

Клара Новикова раздавлена смертью дорогого мужчины

"Для меня это дикая новость": Винокур в шоке от кончины Коклюшкина

Сюжеты Звездные скандалы

При этом Ефим Шифрин признался, что в последнее время действительно мало общался с писателем-сатириком, поскольку тот вел закрытый образ жизни. Ранее в программе "Ты не поверишь!" на НТВ артист плюнул в Леона Измайлова, сказав, что тот "в рай не попадет даже с QR-кодом".

Теперь же Лион Измайлов ответил на оскорбления коллеги. Он заверил, что ничего подобного не говорил, и его просто подставили журналисты. По словам сатирика, он отправил СМС Ефиму Шифрину с объяснением ситуации, но тот ему не ответил.

Однако, как уверяет Леон Измайлов, такому игнорированию он не расстроился. Юморист признался, что ничего другого и не ожидал от коллеги, поскольку они никогда не являлись друзьями.

Как писали "Дни.ру", Виктор Коклюшкин умер 11 ноября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Он писал монологи для многих ныне известных артистов эстрады.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 15:33 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Прожить невозможно": размер пенсии Шифрина, Сябитовой и других российских звезд

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Меньшова, Пересильд, Баринов: народ рыдает у гроба Гаркалина

Люди не могут смириться с утратой
Шоу-бизнес

Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой

Подробности траурной церемонии

Шоу-бизнес

Пугачева спасает рыдающего Моисеева: Позвонила и передала деньги

Артист огорчен
Шоу-бизнес

"У них отношения": Успенскую зацеловали на глазах у всех

Певицу поймали в объятих с мужчиной

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В России стали вводить обязательную самоизоляцию для невакцинированных
Названы сроки начала вакцинации детей от коронавируса в России
Невролог рассказал о причине и борьбе с болью по всему телу после COVID-19
Санитарный врач рассказал об отличии иммунитета от вакцины и от перенесенного ковида

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+