"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина

Недавние похороны сатирика закончились скандалом для его товарищей. На упрек Леона Измайлова Ефим Шифрин взорвался гневной отповедью. Он заявил, что коллега его оклеветал. По словам юмориста, он всегда дружил с Коклюшкиным и благодарен за то, что он в свое время помог ему в карьере.
При этом Ефим Шифрин признался, что в последнее время действительно мало общался с писателем-сатириком, поскольку тот вел закрытый образ жизни. Ранее в программе "Ты не поверишь!" на НТВ артист плюнул в Леона Измайлова, сказав, что тот "в рай не попадет даже с QR-кодом".
Теперь же Лион Измайлов ответил на оскорбления коллеги. Он заверил, что ничего подобного не говорил, и его просто подставили журналисты. По словам сатирика, он отправил СМС Ефиму Шифрину с объяснением ситуации, но тот ему не ответил.
Однако, как уверяет Леон Измайлов, такому игнорированию он не расстроился. Юморист признался, что ничего другого и не ожидал от коллеги, поскольку они никогда не являлись друзьями.
Как писали "Дни.ру", Виктор Коклюшкин умер 11 ноября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Он писал монологи для многих ныне известных артистов эстрады.