"Оставшиеся годы": заговорили о прощальном послании Волочковой

Анастасия Волочкова, как поговаривают, пишет любовные письма своему новому объекту обожания. Об этом рассказал Стас Барецкий.

Анастасия Волочкова – человек, который очень быстро влюбляется. Блондинка постоянно окружает себя мужским вниманием, которого ей, видимо, не хватает. На этот раз "жертвой" балерины, видимо, стал экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий.

Музыкант уже заявлял о том, что прима его домогается. Сама звезда пока никак эти слухи не комментирует, но Барецкий даже снял видео, чтобы объяснить свою позицию.

"Записал обращение к Насте Волочковой в связи с тем, что она донимает меня своими звонками! Звонит мне. Сегодня ночью опять звонила! Говорит всякие гадости о том, что хочет меня, моего тела! Я не могу быть с ней! Пусть она с этим смирится!" – не выдержал Барецкий.

На записи видно, что мужчине уже сильно надоело внимание неугомонной танцовщицы. Он искренне просит больше не звонить ему.



"Настя, успокойся! Я все понимаю, конечно, я понимаю, что ты меня хочешь и все такое, но я не могу разорваться, понимаешь? Я не могу угодить сразу всем. Я имею право на личную жизнь, поэтому, Настя, прости меня, я не смогу с тобой разделить наши "оставшиеся годы", как ты мне писала в послании. Поэтому, Настюша, у меня есть девушка, я не смогу быть с тобой", – взмолился он.

Если письмо, действительно, и было, то оно, кажется, станет для шоумена последним. Это прощальное послание Станислав вряд ли будет перечитывать, ведь по слухам, он находится в отношениях с Настей Ивлеевой.