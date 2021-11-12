"Простенькие": обиженная Цыганова прошлась по песням Пугачевой

Вика Цыганова не считает свой творческий путь менее ярким, чем карьера Аллы Пугачевой.

Знаменитых певиц связывают сложные отношения. Однако, несмотря на это, Вика Цыганова положительно относится к творчеству коллеги. Песни Аллы Пугачевой сопровождали артистку с самого детства, поэтому она хорошо знает все ее композиции.

"Казалось бы, простенькие, но они содержательные," – прошлась по песням Примадонны Цыганова.

В интервью изданию "Вокруг ТВ" певица подчеркнула, что она высоко ценит заслуги Пугачевой в отечественной музыке, однако не считает себя менее значимой или успешной.

Тем не менее, карьера Цыгановой могла бы развиваться более стремительно, если бы не Пугачева. Виктория была поклонницей "Рождественских встреч" и как-то попросила Примадонну включить ее в программу, но получила довольно холодный ответ, и сотрудничество двух звезд не состоялось. Судя по всему, эта обида глубоко засела в сердце певицы.

Кроме того, на отношения двух артисток не лучшим образом повлиял эпизод, связанный с мужем Вики – продюсером Вадимом. Как-то давно Примадонна позвонила ему и попросила права на исполнение песни "Приходите в мой дом". Продюсер ответил, что выступать с этой композицией Пугачева может, но права все равно останутся у его жены. После этого случая карьера Цыгановой пошла на спад. Кстати, позже Цыганова исполнила эту песню в дуэте с Кругом, который согласился на условия продюсера.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что домработница ворвалась в дом Аллы Пугачевой с бутылкой коньяка.