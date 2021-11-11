Барецкий избил официанта из-за бутерброда: Схватил за волосы и закричал

Стас Барецкий остался крайне недоволен сервисом в одном из кафе. Он избил официанта.

Стас Барецкий часто шокирует общественность своими выходками и громкими словами. Например, он не так давно заявил, что это он должен был полететь в космос вместо Юлии Пересильд. А спустя несколько дней, рассказал, что якобы Настя Ивлеева беременна от него.

На этот раз экс-участнику группы "Ленинград" пришлось не по душе обслуживание в кафе, в которое он пришел провести время. Он устроил целый переполох и напугал посетителей.

Все случилось из-за того, что, молодой парень принес звезде бутерброд, не соблюдая правила предосторожности. Работник не надел маску и перчатки. Также, по словам, артиста, у него не проверили QR-код.

Все произошедшее засняли на видео, на котором четко видно лицо Барецкого. Ни у кого не останется сомнений, что на кадрах именно он поднимает руку на официанта.

"Ты что мне принес? Ты чего в натуре? Чтоб я больше тебя не видел!" – начал орать бывший коллега Шнурова после того, как увидел свой заказ.

Видно, что Станислав сильно разгневался. Он схватил блондина за волосы, а после начал кричать и бить ему кулаком по спине. К счастью, все обошлось. Жертва шоумена успела во время выскочить из рук обидчика. Судя по всему, он не получил серьезных травм. Несмотря на это, многие люди на заднем фоне были в шоке от происходящего.