Только родившая Дитковските скрывает реальное количество детей

Сегодня Агния Дитковските сделала неожиданное заявление. Она опубликовала фото с округлившимся животом в кресле и указала дату – третье ноября 2021 года. Знаменитость намекнула, что в этот день в ее жизни появился еще один наследник. Многие ожидали, что на этот раз артистка и расскажет, сколько же у нее детей, но она не стала раскрывать тайну.
По какой причине звезда отечественного кино вообще не говорит о семейной жизни – вопрос для многих. Судя по всему, она просто придерживается позиции, что счастье любит тишину. В личном блоге Агния освещает только рабочие моменты и путешествия в самые разные точки мира.
Публика пришла в восторг от новости из жизни Агнии Дитковските. Однако пол ребенка и информацию об отце малыша публика вряд ли когда-нибудь узнает. Заботливая мама скрывает все, и так было всегда. Поклонники знают лишь об одном мужчине знаменитости, Алексее Чадове. В этом браке у артистов родился сын.
Слухов о личной жизни артистки крайне много, но пока поклонники лишь радуются пополнению. "Ура, еще больше красоты", "Ну, дела! Поздравляю", "Какая радость! Вы умница", "Радуюсь как за себя! Молодец, Агния", "Агния, поздравляю, хочется вас обнять", "Какое счастье", – указали подписчики.
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