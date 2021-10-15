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Шоу-бизнес
Страдающая из-за мужиков Бузова разрыдалась на публике: Живет в боли

Страдающая из-за мужиков Бузова разрыдалась на публике: Живет в боли

Ольга Бузова не так часто дает интервью. На этот раз она заговорила о личном.
прочитано 317 раз

Поющая ведущая появилась в популярном проекте Ирины Безруковой, "Начало". Она долго и спокойно рассуждала о карьере, жизни в целом и своих целях. Однако, когда речь зашла о личном, сдерживать свои эмоции знаменитость уже не смогла.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведущая шоу спросила, как звезда понимает, что чувства угасли. Ольга Бузова изменилась в лице и отметила, что сейчас расплачется, хотя делать этого очень не хочет. Она призналась, что ее чувства живут крайне долго. Каждый раз она искренне верит в то, что это любовь на всю жизнь и строит долгосрочные планы. При этом каждый роман пока заканчивался плачевно.

По словам поющей ведущей, любовь не является решающим моментом. Она подчеркнула, что расставаться можно и имея сильные чувства. По словам знаменитости, у нее так было, и это доставляло неописуемые переживания. Певица призналась, что в ее жизни очень много боли, и порой она просто не выдерживает.

Напомним, год назад Ольга Бузова пережила расставание с Давидом Манукяном. Поклонники были убеждены, что впереди нас ждет только свадьба, дети и радость. Однако все оказалось совсем не так. Исполнительница заявила, что разочаровалась в Даве, а он, в свою очередь, обнародовал свою версию происходящего.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 12:02 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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да кто же любит проститутку бузову? эта тварь держится только за счет богатого спонсора ,а эта дрянь бузова нужна как прачка что грязные деньги помогает отмывать
Ритуля
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пугачева и вправду-Бедная страдалица: и никто-то её не любит, и никому-то она не нужна... Конечно,с такими-то долгами Вертолетам Росии
Сергей.
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Бедная страдалица: и никто-то её не любит, и никому-то она не нужна... Конечно,с таким-то образом своей жизни...
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