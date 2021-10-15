Страдающая из-за мужиков Бузова разрыдалась на публике: Живет в боли

Ольга Бузова не так часто дает интервью. На этот раз она заговорила о личном.

Поющая ведущая появилась в популярном проекте Ирины Безруковой, "Начало". Она долго и спокойно рассуждала о карьере, жизни в целом и своих целях. Однако, когда речь зашла о личном, сдерживать свои эмоции знаменитость уже не смогла.

Ведущая шоу спросила, как звезда понимает, что чувства угасли. Ольга Бузова изменилась в лице и отметила, что сейчас расплачется, хотя делать этого очень не хочет. Она призналась, что ее чувства живут крайне долго. Каждый раз она искренне верит в то, что это любовь на всю жизнь и строит долгосрочные планы. При этом каждый роман пока заканчивался плачевно.

По словам поющей ведущей, любовь не является решающим моментом. Она подчеркнула, что расставаться можно и имея сильные чувства. По словам знаменитости, у нее так было, и это доставляло неописуемые переживания. Певица призналась, что в ее жизни очень много боли, и порой она просто не выдерживает.

Напомним, год назад Ольга Бузова пережила расставание с Давидом Манукяном. Поклонники были убеждены, что впереди нас ждет только свадьба, дети и радость. Однако все оказалось совсем не так. Исполнительница заявила, что разочаровалась в Даве, а он, в свою очередь, обнародовал свою версию происходящего.

