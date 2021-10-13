Заложившая квартиру ради пиара у Бузовой блогер стала жертвой обмана

Бывшая звезда шоу "Дома-2" и популярный блогер Алина Саакян (Алина Ян) написала заявление в полицию, в котором обвинила известного продюсера в обмане.
Все началось с того, что Алина заказала рекламу у продюсера, который вращался в светской тусовке. Она обещала пиарить ее у известных звезд. Сумма за работу была названа немалая, и Алина заложила квартиру. На первоначальные расходы она потратила восемь миллионов рублей.
Продюсер общалась с Давой и его мамой, а также организовывала день рождения певца Jony, поэтому Алина Ян с легкостью согласилась.
"Я доверилась лишь потому, что девушка, которая обещала мне все это, демонстрировала, что она сама знакома со звездами", – сетует Алина Ян.
В итоге Алина Ян осталась ни с чем – без денег и без обещанной рекламы. Поняв, что ее обманули, блогер пошла к звездному адвокату Екатерине Гордон. Как выяснилось, эта схема обмана давно ей известна.
Оказалось, что Алина Ян стала жертвой мошенников. В схеме были задействованы несколько звеньев одной цепи, и найти виновного будет не так легко. Теперь возвращать деньги ей будет помогать полиция.
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