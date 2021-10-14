Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?

Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева тянется уже несколько месяцев. Все началось с того, что ведущий и комментатор в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ" в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 опозорил певицу, припомнив ей "нетрезвое" выступление. Губерниев спросил, пьет ли Бузова по утрам коньяк.
Это оскорбило девушку, она расплакалась и назвала провокационные вопросы Губерниева дном. После этого в Сети начался скандал.
Недавно Ольга Бузова вновь подняла тему. Она призналась, что перед эфиром она даже не знала, что вести его будет именно "голос российского биатлона". Она заявила, что Губерниев ненавидит ее очень давно. В свежем интервью Бузова отметила, что для нее этот конфликт был "очень большим шоком и очень большим стрессом".
Комментатор Дмитрий Губерниев не смог проигнорировать такое громкое заявление и ответил.
"Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька", — написал Губерниев в своем микроблоге "Инстаграм".
Также в интервью Бузова призналась, что никогда не сможет привыкнуть к негативу, который льется на нее нескончаемым потоком. Певица уверена, что не делает ничего плохого для общества.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?