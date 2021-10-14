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Шоу-бизнес
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?

Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?

Ведущий Дмитрий Губерниев одернул Ольгу Бузову за ее высказывания о давнем конфликте.
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Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева тянется уже несколько месяцев. Все началось с того, что ведущий и комментатор в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ" в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 опозорил певицу, припомнив ей "нетрезвое" выступление. Губерниев спросил, пьет ли Бузова по утрам коньяк.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Это оскорбило девушку, она расплакалась и назвала провокационные вопросы Губерниева дном. После этого в Сети начался скандал.

Недавно Ольга Бузова вновь подняла тему. Она призналась, что перед эфиром она даже не знала, что вести его будет именно "голос российского биатлона". Она заявила, что Губерниев ненавидит ее очень давно. В свежем интервью Бузова отметила, что для нее этот конфликт был "очень большим шоком и очень большим стрессом".

Комментатор Дмитрий Губерниев не смог проигнорировать такое громкое заявление и ответил.

"Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька", — написал Губерниев в своем микроблоге "Инстаграм".

Также в интервью Бузова призналась, что никогда не сможет привыкнуть к негативу, который льется на нее нескончаемым потоком. Певица уверена, что не делает ничего плохого для общества.

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Дмитрий Губерниев. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 13:23 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

сергей
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Губерниев - обычный полуграмотный, хамоватый, наглый дилетант, который, к тому же, понятия не имеет о том, что такое культура слова. Одно то, что передача называется так, как она называется, характеризует и ведущего и тех, кто дал "добро" на всё это ужасное словоблудие.
Гость873855
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А этот толстомордый хряк кто такой. Невоспитанный и хамоватый, как его держат на ТВ. Никакого уважения к женщинам. Бедная его жена. Фуууу какой противный
Гость877023
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А бузовку ненавидит не только Губерниев- это что- секрет? Недавно надо заткнуть и на место поставить- место ее в ………. Обидчивая шелупонь- на правду обижаются тупые недалекие люди- апломб надо свой укоротить- не с чего его иметь
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