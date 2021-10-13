"Я Ольга Бузова, и другой такой нет": певица взорвалась из-за сравнения с Пугачевой

После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у артистки было не менее громкое расставание с блогером Давидом Манукяном. Причем каждый из ее экс-возлюбленных делился неприятными подробностями о звезде.
Журналисты сравнили Ольгу Бузову с Аллой Пугачевой в том, что бывшие избранники эксплуатируют их имена и становятся популярными благодаря им. Знаменитость отметила, что ей приятно сравнение с Примадонной, но все же она считает себя уникальной и неповторимой.
По словам Ольги Бузовой, у нее нет кумиров среди артистов. Она добавила, что заграницей никогда не сравнивают своз звезд с кем-то, потому что гордятся ими. "Я Ольга Бузова, и другой такой нет", – заявила певица.
О том, что ее бывшие возлюбленные пиарятся на ее имени, звезда высказалась с досадой. Теледива призналась, что ей бывает обидно. Ольга Бузова призвала тех, кто эксплуатирует ее имя и зарабатывает на нем, делать это с уважением.
Напомним, Ольга Бузова разошлась с Давидом Манукяном со скандалом. Звезда обвинила музыканта в неверности и рукоприкладстве. На плохой ноте она разошлась и с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Как писали "Дни.ру", ранее ведущая высказалась о прощении бывшего мужчины.
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