Обладатель Нобелевской премии мира плюнул в лицо Моргенштерну

Дмитрий Муратов высказал свое мнение относительно благотворительности скандального рэпера.

Главный редактор "Новой газеты" недавно удостоился почетной награды, став третьим в истории лауреатом из России, а также третьим журналистом. На торжественное вручение собрались коллеги по цеху и представители власти. Ксения Собчак тоже не смогла пропустить знаменательное событие, именно она первой взяла интервью у Муратова.

Разговор шел на серьезные социальные темы, однако в какой-то момент речь зашла о скандальном рэпере Моргенштерне. Дело в том, что у Дмитрия Андреевича и музыканта есть похожее хобби – коллекционирование. Сравнение пришлось лауреату Нобелевской премии явно не по вкусу.

Он буквально плюнул в лицо Моргенштерну, крайне резко высказавшись о его благотворительной деятельности. "А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать", – негодует журналист.

Напомним, Моргенштерн собирал в своем многомилионном блоге деньги на лечение ребенку, больному спинальной мышечной атрофией. Единственный способ на выздоровление при таком диагнозе – укол дорогостоящего препарата. Точнее, самого дорогого в мире – один укол стоит 168 миллионов рублей. Моргенштерн решил помочь малышу и объявил сбор у себя в "Инстаграме". Однако потом выяснилось, что такой благотворительный проект он запустил не по своей воле. Мнения общественности на эту тему разделились.