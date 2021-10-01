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Шоу-бизнес
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

Светлана Малькова одержала победу в суде над бывшим мужем Романом, который сейчас женат на Анастасии Макеевой.
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Несколько месяцев вся страна следит за разворачивающимся скандалом, связанным с певицей Анастасией Макеевой и ее любовными похождениями. Звезда вышла замуж за строителя своего загородного дома, который ради нее бросил жену и четверых детей. Макееву обвиняли во всех смертных грехах, а самого Романа Малькова упрекали в том, что он не хочет платить алименты и без того несчастной брошенной бывшей жене.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Светлана Малькова нашла в себе силы и отдала крупную сумму денег, чтобы доказать свою правоту в суде. Как стало известно, женщина одержала победу над бывшим супругом. Новостями она поделилась в своем "Инстаграм".

Публикацию Светлана Малькова снабдила трогательным видео, на котором показала детей. На кадрах семья выбирает товары для школы младшему наследнику.

Многодетная мать рассказала, что выиграть два суда над мужем Макеевой ей помогла адвокат Юлия Вербицкая-Линник, пишет Пятый канал. Первой победой было погашение долга Романа Малькова по алиментам. Второй – отказ от ежедневных свиданий с отцом детей. Роман требовал, чтобы Светлана каждый день возила их к нему на встречу в Обнинск.

"Мы прошли этот ад", – написала истощенная Малькова.

Поклонники поддержали женщину и пожелали ей сил. "Почки не придется продавать? А на что ему Настя? Паши, Настюха, и плати вовремя", – написал фолловер.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 16:49 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

...
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Роман требовал, чтобы Светлана каждый день возила их к нему на встречу в Обнинск.***
<цензура> ренеть,как сильно папа хочет видится со своими детьми,но на то и расчет,мать не может возить каждый день к отцу на повидаться детей,а он возмущается,что не дают видится с детьми,только, что он плохой отец,он уже давно и постоянно доказывает ,дааа, малька хитровыстугали...
Гость Софья
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Очень рада за исход событий и за мать и детей!!!
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