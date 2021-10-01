"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

Светлана Малькова одержала победу в суде над бывшим мужем Романом, который сейчас женат на Анастасии Макеевой.

Несколько месяцев вся страна следит за разворачивающимся скандалом, связанным с певицей Анастасией Макеевой и ее любовными похождениями. Звезда вышла замуж за строителя своего загородного дома, который ради нее бросил жену и четверых детей. Макееву обвиняли во всех смертных грехах, а самого Романа Малькова упрекали в том, что он не хочет платить алименты и без того несчастной брошенной бывшей жене.

Светлана Малькова нашла в себе силы и отдала крупную сумму денег, чтобы доказать свою правоту в суде. Как стало известно, женщина одержала победу над бывшим супругом. Новостями она поделилась в своем "Инстаграм".

Публикацию Светлана Малькова снабдила трогательным видео, на котором показала детей. На кадрах семья выбирает товары для школы младшему наследнику.

Многодетная мать рассказала, что выиграть два суда над мужем Макеевой ей помогла адвокат Юлия Вербицкая-Линник, пишет Пятый канал. Первой победой было погашение долга Романа Малькова по алиментам. Второй – отказ от ежедневных свиданий с отцом детей. Роман требовал, чтобы Светлана каждый день возила их к нему на встречу в Обнинск.

"Мы прошли этот ад", – написала истощенная Малькова.

Поклонники поддержали женщину и пожелали ей сил. "Почки не придется продавать? А на что ему Настя? Паши, Настюха, и плати вовремя", – написал фолловер.