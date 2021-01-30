Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью

44-летний комик порадовал поклонников свежим видеороликом с участием семилетней дочери Лизы. В этом году зима выдалась снежной. Телеведущий вместе с малышкой зря время не теряли, а наслаждались уличными играми.
Бесстрашная наследница забралась на высокую ледяную горку и на скорости съехала вниз. Лиза пригласила папу прокатиться на ледянке и прочувствовать всю прелесть зимних забав.
"Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном – получился настоящий минибобслей", – рассказал Галкин.
Максим не стал отлынивать от развлечений и прокатился с неподдельным восторгом. Весь процесс сопровождался задорными криками шоумена и звонким смехом девочки. После нескольких спусков телеведущий признался, что устал.
Главные фанаты семейства Галкина и Пугачевой были покорены свежим роликом. Большинство похвалило Максима за отвагу и порекомендовало Примадонне присоединиться к экстремальным катаниям.
Нашлись и те, кто пожалел трудолюбивого Гарри, который провел за учебой весь выходной день. Занятия юного эрудита звездная семья не стала выставлять на всеобщее обозрение. Возможно, что в следующем видео главной звездой уже будет сын Аллы Пугачевой.
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