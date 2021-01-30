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Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью

Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью

Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока один из наследников присутствовал на уроке французского, звездная дочка прыгала в снежные сугробы вместе со всеми известным отцом. Максим Галкин решил отложить все дела и провести время с любимой девочкой.
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44-летний комик порадовал поклонников свежим видеороликом с участием семилетней дочери Лизы. В этом году зима выдалась снежной. Телеведущий вместе с малышкой зря время не теряли, а наслаждались уличными играми.

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Бесстрашная наследница забралась на высокую ледяную горку и на скорости съехала вниз. Лиза пригласила папу прокатиться на ледянке и прочувствовать всю прелесть зимних забав.

"Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном – получился настоящий минибобслей", – рассказал Галкин.

Максим не стал отлынивать от развлечений и прокатился с неподдельным восторгом. Весь процесс сопровождался задорными криками шоумена и звонким смехом девочки. После нескольких спусков телеведущий признался, что устал.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Главные фанаты семейства Галкина и Пугачевой были покорены свежим роликом. Большинство похвалило Максима за отвагу и порекомендовало Примадонне присоединиться к экстремальным катаниям.

Нашлись и те, кто пожалел трудолюбивого Гарри, который провел за учебой весь выходной день. Занятия юного эрудита звездная семья не стала выставлять на всеобщее обозрение. Возможно, что в следующем видео главной звездой уже будет сын Аллы Пугачевой.

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Автор: 30 января 2021, 17:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Как же надоел этот пугалкин со своими детками! Странно, что не отписался про смерть своего коллеги по гейсекте.
Гость
Ответить
Обалдеть,какая новость!
1

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