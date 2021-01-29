Обнажившийся Галкин раскрыл свою мечту

Перед Новым годом многие представители российского шоу-бизнеса отправились отдыхать на Мальдивы. Возобновление авиасообщения стало для звезд настоящим подарком. Ведь за врем карантина из-за пандемии коронавируса они устали сидеть дома.
А вот Максим Галкин и Алла Пугачева пока не решились улететь за границу. Подобную роскошь позволить себе они не могут, ведь 71-летняя Примадонна входит в группу риска по возрасту.
Уже долгое время семейство обходится без привычных вылазок за границу, что сказывается на настроении Максима Галкина. Супруг Аллы Пугачевой разместил в своем инстаграм-аккаунте снимок с обнаженным торсом и ногами. Селфи с предыдущего отдыха пробудило в телеведущем приятные воспоминания о теплых днях.
"А когда лето будет?", – задался вопросом шоумен. Некоторые поклонницы артиста предположили, что такой очаровательной улыбкой, которую Максим Галкин демонстрирует на снимке, уже можно смело топить лед.
Большинство же россиян посчитали, что наступление лета сильно зависит от размера бюджета. "У кого есть бабосики, у тех лето может быть когда захочешь", "Как известно, если есть деньги, то лето можно найти в любое время года", – заявили фолловеры юмориста.
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