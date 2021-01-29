"Невыносимо больно": Коллеги раздавлены трагическим уходом Ланового

В своем "Инстаграм" Александр Ширвиндт опубликовал пост, посвященный Василию Семеновичу. Он показал совместное фото с артистом и отметил, что тяжело переживает утрату. "Вот и все...Спасибо за все... Василий Семенович Лановой. Невыносимо Больно...",(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написал актер.
Оказалось, что Нонне Гришаевой даже посчастливилось поработать с Василием Семеновичем. Они вместе играли в Театре имени Евгения Вахтангова. Сегодня актриса опубликовала их совместное фото с выступления. Она трогательно подписала: "В это невозможно поверить...Нет ни сил, ни слов...Мой дорогой, мой любимый...Прощайте...".
Близкий приятель Нонны Гришаевой и коллега по театру Александр Олешко считал Василия Ланового не просто великим актером, но и своим учителем. "Дорогой наш...любимый, родной, неповторимый человек, актёр, учитель, прощайте. Вы украсили нашу жизнь. Вы подарили нам СВЕТ, РАДОСТЬ, ВОСТОРГ, ВОСХИЩЕНИЕ! Вы пример ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА!!!!СПАСИБО ВАМ!!!! НИЗКИЙ ПОКЛОН. Светлая память! Пусть душа летит спокойно." – написал он под портретом еще совсем юного артиста.
К актерам присоединилась и исполнительница Наталья Гулькина. Она отметила, что всегда восхищалась Лановым. "Любила Василия Ланового всегда и всем сердцем, восхищалась и уважала, скорблю со всеми вместе. Невосполнимая утрата, нищает наше кино...за короткое время так много лучших артистов ушло.... светлая память....", – высказалась певица.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Массовые аресты
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают