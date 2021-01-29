"Невыносимо больно": Коллеги раздавлены трагическим уходом Ланового

Накануне поздно вечером по Сети разлетелась страшная новость. На 88-ом году жизни скончался актер Василий Лановой. С первой минуты любящие коллеги делятся с поклонниками своими эмоциями и чувствами, ностальгируют по совместным работам с артистом, а также выражают соболезнования его близким.



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