Названы место и дата похорон скончавшегося от ковида Ланового

В Театре им. Вахтангова, где актер служил с 1957 года, раскрыли детали прощания со звездой советского кино. Директор Кирилл Крок заявил, что гражданская панихида состоится в понедельник, 1 февраля. Она пройдет в театре. Затем тело Василия Ланового доставят на Новодевичье кладбище, где пройдет церемония погребения.
"Нам всем очень-очень трудно", – дрожащим голосом заявил Кирилл Крок. Как отметил директор учреждения, смерть актера стала полной неожиданностью для всех, ведь его состояние не вызывало опасений.
Напомним, ранее супруга Василия Ланового Ирина Купченко, у которой также был подтвержден ковид, рассказывала, что если не знать диагноз, даже не будет понятно, что они болеют. По словам артистки, в больнице супруг продолжал жить обычной жизнью: пел, делал зарядку и жаловался разве что на строгость персонала.
20 января звезду советского кино должны были выписать, но врачи все же приняли решение понаблюдать за состоянием артиста еще пару дней. Василию Лановому резко стало хуже: у него упала сатурация, и он начал задыхаться. В итоге ему провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ.
Через некоторое время актер пережил клиническую смерть, однако состояние так и не стабилизировалось. Вечером 28 января Василия Ланового не стало.
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