"Расплодились": разъяренный Галкин пожаловался на происки мошенников

Сегодня пародист опубликовал "историю" в "Инстаграм", в которой рассказал, что сейчас кто-то пишет людям от его имени. Неизвестный отправляет поклонникам сообщения в социальных сетях, приглашая принять участие в розыгрыше.
"Расплодились мошенники! Никаких розыгрышей я не провожу сейчас! Рассылают по мессенджерам и соцсетям (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметил Максим Галкин.
Напомним, в октябре с подобными неприятностями столкнулся резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он пожаловался на преступников, которые проводят якобы его конкурс, разыгрывая большую сумму денег, дорогой автомобиль и полсотни мобильных телефонов.
В декабре практически то же случилось у актрисы Светланы Ходченковой. От ее имени неизвестные проводили марафон в "Инстаграм", обещая поклонникам золотые горы.
Ранее непростая ситуация сложилась у телеведущей Марии Иваковой. Мошенники звонили ей, представляясь сотрудниками банка, и утверждали, что она спонсирует террористов. На вопрос о решении проблемы неизвестные предлагали ей предоставить все данные личной карты. Оказалось, у звезды даже нет карты заявленного банка, поэтому она посмеялась над недалекими преступниками и отпустила ситуацию.
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
Человек размножается как микроб
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
МЧМ по хоккею. Россия-Канада 6 : 0, сухая!!!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет