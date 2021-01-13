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Галкин в одних трусах всполошил народ

Галкин в одних трусах всполошил народ

Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин обнародовал видео, снятое во время его плавания в бассейне. Поклонники оценили фигуру юмориста, который, напротив, себя раскритиковал.
прочитано 534 раза

В особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой есть все. У супругов имеется даже глубокий бассейн с прозрачными стенами. Во время очередного плавания юморист, надев лишь трусы, решил впервые снять оригинальное видео. Он оставил камеру за стеклом.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Опубликовав кадры в "Инстаграм", Галкин признался, что рассчитывал увидеть свой сексуальный образ. В итоге же, по его мнению, получилась комедия. Мол, во время плавания он выглядит как "дельфин в возрасте".

Некоторые поклонники тоже по-доброму посмеялись над опубликованными кадрами, но остальные интернет-пользователи, которые каждый день следят за публикациями артиста в Сети, одарили его комплиментами. "Ихтиандр!", "Вы неотразимы!", "Не хватает трезубца", – написали фолловеры.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Максим Галкин пожаловался на происки мошенников. Юморист рассказал, что неизвестные в социальных сетях пишут людям от его имени и приглашают принять участие в розыгрыше. Артист заявил, что ничего подобного он не проводит, поэтому поклонникам стоит быть внимательными.

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Автор: 13 января 2021, 17:25 Источник: Instagram
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В трусах только когда снимает себя,любимого..
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