Галкин в одних трусах всполошил народ

В особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой есть все. У супругов имеется даже глубокий бассейн с прозрачными стенами. Во время очередного плавания юморист, надев лишь трусы, решил впервые снять оригинальное видео. Он оставил камеру за стеклом.
Опубликовав кадры в "Инстаграм", Галкин признался, что рассчитывал увидеть свой сексуальный образ. В итоге же, по его мнению, получилась комедия. Мол, во время плавания он выглядит как "дельфин в возрасте".
Некоторые поклонники тоже по-доброму посмеялись над опубликованными кадрами, но остальные интернет-пользователи, которые каждый день следят за публикациями артиста в Сети, одарили его комплиментами. "Ихтиандр!", "Вы неотразимы!", "Не хватает трезубца", – написали фолловеры.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Максим Галкин пожаловался на происки мошенников. Юморист рассказал, что неизвестные в социальных сетях пишут людям от его имени и приглашают принять участие в розыгрыше. Артист заявил, что ничего подобного он не проводит, поэтому поклонникам стоит быть внимательными.
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