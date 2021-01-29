Не мог дышать и пережил клиническую смерть: обнародованы ужасающие детали предсмертных мук Ланового

У артиста и его супруги Ирины Купченко был подтвержден коронавирус. Несмотря на достаточно легкое течение болезни, врачи посоветовали Василию Семеновичу лечь в больницу: из-за почтенного возраста он находился в группе риска. После госпитализации все поначалу протекало крайне неплохо. Он чувствовал себя удовлетворительно, а единственной его жалобой было то, что в клинике слишком строгие правила. "Что, и по коридору ходить нельзя?" – огорчался Василий Лановой.
Жена артиста подчеркивала, что все в порядке. "Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает", – рассказывала Ирина Петровна. В больнице Лановой отпраздновал свой последний день рождения.
20 января актера должны были выписать из больницы. Однако медики приняли решение оставить его еще на пару дней. Вчера в СМИ появилась тревожная новость: состояние Василия Семеновича резко ухудшилось. Сообщалось, что артист не мог дышать, из-за чего испытывал страшные муки. Он умирал, было принято решение срочно провести операцию и подключить артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние не стабилизировалось, наступила клиническая смерть. Однако врачам удалось вернуть Ланового с того света. К сожалению, ненадолго. Через несколько часов легендарного актера не стало.
Информацию о кончине любимого всей страной артиста подтвердил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он ответил каналу "360": "Он умер, да. Сегодня, только что. Причина – коронавирус".
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