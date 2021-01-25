"Ее настоящего отца жесткого убили": близкая подруга Киркорова рассекретила страшную правду о дочери

"С Филиппом Киркоровым нас связывает только дружба и работа, детей ему я не рожала, – заверила 37-летняя Катя. – Но этот Новый год мы праздновали вместе – он пригласил меня с дочерью к себе в гости. Филиппу моя девочка понравилась – сказал, что она очень умная и красивая".
Арине – дочери Гусевой – 16 лет. "Она очень разносторонняя и образованная девочка, – хвастается Катя. – Увлекается, рисованием, китайским, историей, нутрициологией, биологией, квантовой физикой. Только что отдыхала со мной в Дубае – все думали, что мы сестры (смеется)".
Растит наследницу Катя самостоятельно. "Отца девочки (Сергея, первого гражданского мужа Гусевой – Прим. ред.) жестоко убили, когда она была 9-месячным младенцем, с тех пор я успела недолго побывать замужем, но уже шесть лет как снова одна", – призналась Гусева.
После трагедии Гусевой очень помогли родители, а официальным мужем, она говорит, стал молодой человек по имени Евгений. С ним Катя прожила 4 года. "Расстались, потому что я ушла в шоу-бизнес. Человеку из шоу-бизнеса сложно строить семью – мы часто отсутствуем и не можем дать должного внимания", – позже говорила она.
Ранее в интервью "Дни.ру" Катя рассказала об отношениях с детьми Филиппа – Аллой-Викторией и Мартиным-Кристиным: Они знают, что я диджей Катя Гусева, но, когда я с ними долго провожу время, "мама" проскальзывает. Каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мама, это нормально. Пускай Филипп женится! Я вот не выхожу замуж, ни с кем не завожу отношений – его жду".
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