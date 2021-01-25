"Ее настоящего отца жесткого убили": близкая подруга Киркорова рассекретила страшную правду о дочери

Катя Гусева – самый известный диджей страны. Без нее не обходится ни один большой концерт, Сам Филипп Киркорова давно и близко с ней дружит. Но вот личная жизнь Кати всегда была тайной за семью печатями. Ходили даже нелепые слухи, что будто бы она и является суррогатной матерью детей короля российской эстрады. Раскрыть тайну Катю и попросил корреспондент "Дни.ру".

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