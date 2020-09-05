Новорожденный сын Бортич покорил россиян своим обаянием: Весь в маму

Пару дней назад Александра Бортич впервые показала своего новорожденного сына. Мальчик появился в союзе с предпринимателем Евгением Савельевым.

Слухи о том, что актриса находится в интересном положении, появились еще зимой. Однако звезда фильма "Холоп" сделала все, чтобы пресса и поклонники не узнали о скором прибавлении в семействе. Девушка старательно публиковала селфи и старые снимки, заявляя, что милые щечки у нее появились, потому что она просто поправилась.

Что ж, стоит отметить, что с навыками конспирации у актрисы все в порядке. Наконец, Александра Бортич опубликовала в личном блоге фотографию с сыном и возлюбленным. Звезда заявила, что наследника назвали тоже Сашей. Судя по фото, мальчику около двух месяцев.

В пятницу, 4 сентября, артистка показала новый кадр с ребенком. Она поблагодарила поклонников за поздравления и отметила, что им с Саньком очень приятно. "Ждет, когда уже можно будет снова покушоц (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Александра Бортич.

"Чудесный малыш! Какие приятные хлопоты у вас сейчас", "Ну весь в маму, конечно", "Какой сладенький 😍", "Крутой бой!))", "Здоровья вашему Санечке! Пусть растёт крепким и умным на радость вам!", "Вы очень красивые и клёвые, счастья вам и здоровья", "Как вам идет материнство", "Две Сани получается прикольно! Счастья здоровья твоей семье Саша!" – написали в комментариях.