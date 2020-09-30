Новые подробности состояния отравившейся молодой жены Петросяна

С молодой супругой юмориста Евгения Петросяна случилось несчастье. Стало известно, как себя чувствует Татьяна Брухунова.

Молодая жена Евгения Петросяна сама рассказала о том, что с ней случилось. "Я отравилась! Да так, не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", – посоветовала своим многочисленным подписчикам в популярной социальной сети Татьяна Брухунова.

Поклонники немедленно отреагировали. Они выразили пожелания скорейшего выздоровления, а также посоветовали супруге прославленного юмориста все же обследоваться. По мнению некоторых фанатов, такие симптомы соответствуют как ротавирусной инфекции, так и коронавирусу.

Однако Татьяна Брухунова попыталась успокоить разволновавшихся поклонников. "У меня все хорошо! Это не ковид, не ротавирус, не панкреатит и не аппендицит. Я в строю! Бодра, но очень голодна", – оптимистично сообщила супруга Евгения Петросяна.

В подтверждение того, что ее состояние действительно не вызывает опасений, Татьяна Брухунова опубликовала несколько фотографий различных аппетитных блюд, приготовленных дома. Отметим, что она не скрывает, что готовит не сама, а ее помощница по хозяйству.

Татьяна Брухунова, в отличие от многих представительниц отечественного шоу-бизнеса, не морит себя диетами, спортом и правильным питанием. Она не скрывает, что ест все подряд. Тем не менее, супруга Евгения Петросяна тщательно следит за своей фигурой. Она делает специальные обертывания, уделяет внимание косметике для тела, подбирает оригинальные, но не сковывающие движения наряды.