Молодая жена Петросяна поделилась радостями материнства: Вагаша ждет

Пара почти полгода скрывала факт рождения наследника. О том, что у супругов появился малыш, заговорили еще в марте. Тогда ходили слухи, что мальчика выносила суррогатная мать, ведь Татьяну Брухунову никто не видел беременной.
В день своего 75-летия Евгений Петросян в личном блоге показал снимок с сыном, он представил миру маленького Вагана. Позднее жена артиста призналась, что ребенка выносила сама, просто очень тщательно скрывала свое положение.
Теперь жена юмориста почти ежедневно публикует в своем инстаграм-аккаунте снимки с новорожденным. Накануне Татьяна Брухунова показала подписчикам сына, мальчик сидит спиной к камере на кресле. Он одет в забавную шапочку с ушками и вязаную кофточку с надписью "Chill". По словам супруги Евгения Петросяна, маленький Ваган ждет, когда мать наконец соберется на прогулку.
Поклонники уточнили, почему девушка не показывает лицо малыша, ведь все уже его видели в блоге супруга. Однако Татьяна Брухунова ответила, что для нее еще не пришло время демонстрировать публике наследника.
Подписчики с восторгом приняли фотографию маленького Вагана. "Такая зая! Так хочется на ручки взять! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Умничка, не капризничает, а ждёт, как настоящий мужчина", "Рада что вы раскрылись всем, надеюсь это бурлящее море негатива о дамочек живущей для себя, успокоят ваши фото", – написали в комментариях.
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