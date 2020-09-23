"Вдруг уведут?": 75-летний Петросян прячет жену от молодых соперников

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова свили семейное в элитном жилом комплексе в столичном районе Хамовники. По слухам, у звездной пары там две квартиры площадью около 232 квадратных метра и стоимостью порядка 275 миллионов рублей.



Комплекс располагается за высоким забором и находится под круглосуточной охраной. Жильцы признались, что никогда не видели 31-летнюю избранницу юмориста на улице. Они предположили, что Евгений Петросян из ревности прячет молодую супругу.

"Народ у нас тут состоятельный, молодых обеспеченных мужчин полно. Вдруг уведут? Знаю, что у нас тут Мединский живет в этих домах", – высказалась одна их соседок пары. Другая же отметила, что артиста можно встретить только на подземной парковке. А оттуда он сразу идет домой.

На территории ЖК есть свой детский садик, двери которого уже открыты для маленького сына Евгения Петросяна Вагана. К слову, в своем инстаграм-аккаунте Татьяна Брухунова сообщила, что, видимо, малыш очень любит гулять. Он или лежит спокойно и с интересом рассматривает все вокруг.

Как писали "Дни.ру", Татьяну Брухунову после известия о рождении наследника от 75-летнего сатирика атакуют хейтеры. Девушка не дает им спуску и вступает в перепалку, отстаивая репутацию своей семьи. Некоторые россияне предположили, что жена Евгения Петросяна не сама выносила ребенка, а обратилась к суррогатной матери.

Брухунова уверяла, что умеет прекрасно шифроваться. Жене юмориста удавалось тщательно скрывать беременность. Например, девушка публиковала снимки годичной давности или же выбирала такие ракурсы и одежду, которые бы могли прикрыть округлившиеся формы.