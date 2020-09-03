"Я сразу знала, что хочу с ним быть": 56-летняя Цыганова откровенно о любимом мужчине

Вика Цыганова дала откровенное интервью. Она рассказала, как встретила свою любовь.

Вика и Вадим Цыгановы вместе три десятка лет. Они познакомились в Сочи. Туда Вика прибыла с гастролями в составе Молодежного музыкального театра Магаданской филармонии. Примечательно, что артистка не только была занята в спектаклях, но и работала костюмером. Поэтому много времени проводила за кулисами.

Именно там она и встретила Вадима Цыганова. "У нас завязалось общение, и я как-то сразу знала, что хочу с ним быть – от него исходила какая-то надежность", – призналась певица. Вика отметила, что не помнит, чтобы Вадим как-то по-особенному за ней ухаживал. "Зато сейчас ухаживает очень красиво. А еще он все время трогает мою талию, и говорит, что там нет ни одного сантиметра лишнего", – похвасталась 56-летняя артистка.

К слову, в конце августа Вика и Вадим снова побывали в Сочи. Артистка обнародовала несколько фотографий, сделанных во время путешествия. "Как же здесь хорошо, город нашей встречи, наш путь длиною в 33 года... Лето покатилось под горку. Гуляя в парке, наслаждаясь красотой южного парка, я уже слышала шорох желтой сухой листвы, облетающих платанов 😘🌺💋😊 Как все быстро, как... почему? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – задала риторический вопрос Цыганова.

Песня "Приходите в мой дом", исполненная Викой Цыгановой в дуэте с Михаилом Кругом, стала мегахитом. Однако мало кто знает, что изначально артистка спела ее одна. Вадим Цыганов признался, что не ожидал, что композиция станет такой популярной. Тем не менее, в течение недели со дня выпуска песни с ним связались Алла Пугачева и Михаил Круг и многие другие, кто хотел себе этот трек. "Я был готов отдать Алле Борисовне исполнительские права, но она просила эксклюзив", – отметил Вадим Цыганов.

Зато Михаил Круг выступал за то, чтобы спеть дуэтом. Но тут уже не захотела Вика. Тогда певица выступала принципиально против любых совместных проектов. Мужу пришлось приложить немало усилий, чтобы ее уговорить. "Уже во время пробной записи стало понятно, что этот дуэт состоится, и он будет интересен публике. А когда мы сняли клип "Приходите в мой дом" нас накрыла новая волна популярности и мы "порвали" все чарты", – сообщил муж Вики Цыгановой.