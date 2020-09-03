Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками

Поклонники не могут просить Татьяне Брухуновой развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многие уверены, что помощница увела юмориста из семьи, поэтому клеймо разлучницы, кажется, будет на ней до конца жизни. В связи с этим пользователи Сети постоянно находят повод, за что покритиковать жену артиста.
Брухунова неустанно отбивается от хейтеров, но ее терпение, очевидно, скоро закончится. Недавней публикацией Татьяна решила расставить все точки над i. Она объяснила, что не воспринимает замечания в Сети, потому что зачастую они "глупые, тупые и хамские". Также жена юмориста не хочет следовать советам и отвечать на странные вопросы.
Если такие комментарии появляются, то Татьяна всегда реагирует на них "резко и жестко". По мнению Брухуновой, в аккаунте должна царить ее атмосфера. "Фиг я кому дам ее нарушать!", – вульгарно высказалась она, напомнив, что существуют личные границы.
Поклонники посоветовали Татьяне смириться со злыми комментариями, потому что с недавнего времени она является публичной личностью. "Люди будут рассуждать, обсуждать и т. д. и т. п. Это естественно. Так у всех, кто на виду. С этим ничего не поделать", – заключила подписчица.
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