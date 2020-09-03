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Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками

Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
31-летняя Татьяна Брухунова ведет войну с хейтерами. Жена Евгения Петросяна не терпит критику в свой адрес. Она решила объяснить, почему не готова читать нелицеприятные комментарии.
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Поклонники не могут просить Татьяне Брухуновой развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Многие уверены, что помощница увела юмориста из семьи, поэтому клеймо разлучницы, кажется, будет на ней до конца жизни. В связи с этим пользователи Сети постоянно находят повод, за что покритиковать жену артиста.

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Брухунова неустанно отбивается от хейтеров, но ее терпение, очевидно, скоро закончится. Недавней публикацией Татьяна решила расставить все точки над i. Она объяснила, что не воспринимает замечания в Сети, потому что зачастую они "глупые, тупые и хамские". Также жена юмориста не хочет следовать советам и отвечать на странные вопросы.

Если такие комментарии появляются, то Татьяна всегда реагирует на них "резко и жестко". По мнению Брухуновой, в аккаунте должна царить ее атмосфера. "Фиг я кому дам ее нарушать!", – вульгарно высказалась она, напомнив, что существуют личные границы.

Поклонники посоветовали Татьяне смириться со злыми комментариями, потому что с недавнего времени она является публичной личностью. "Люди будут рассуждать, обсуждать и т. д. и т. п. Это естественно. Так у всех, кто на виду. С этим ничего не поделать", – заключила подписчица.

Автор: 3 сентября 2020, 15:03 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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