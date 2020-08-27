Кадр с гладким и коричневым: молодая жена Петросяна удовлетворила себя у всех на глазах

Татьяна Брухунова отправилась на юг России вместе с Евгением Петросяном. У артиста в Сочи работа, а его молодая супруга предалась отдыху и неге.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова прибыли в Сочи несколько дней назад. И пока юморист работает, его молодая зазноба скрупулезно рассказывает и показывает многочисленным подписчикам, как отдыхает на юге: чем занимается, в каких нарядах гуляет, какие рестораны посещает, на каком белье спит.

Татьяна делится с поклонниками подробностями, обсуждает свои сочинские будни в комментариях, получает упреки и комплименты. Брухунова не отказывает себе ни в чем: она с удовольствием ест хинкали и хлеб, лакомится мороженым. Причем кадр с эскимо, которое она с аппетитом ест, почему-то произвело на аудиторию какое-то странное впечатление.

В Сети бурно обсуждают, как Татьяна Брухунова лакомится мороженым. "Что ни говори, а старику Петросяну подфартило на старости лет", "Ого!", "По самые гланды...", "Завидую Ваганычу!", "Аж в пот бросило", "Я взмок", – так звучит лишь часть комментариев, причем самая приличная. Вероятно, такой ажиотаж не понравился Татьяне Брухуновой, потому что сейчас уже этих кадров с эскимо нет.

В отличие от многих представительниц отечественной тусовки, жен знаменитостей, Татьяна Брухунова не изнуряет себя диетами и спортом. Она часто публикует фотографии различных лакомств, не скрывает, что обожает сладкое и ни в чем себе не отказывает.

Хотя молодая супруга Евгения Петросяна следит за своим весом. Недавно она рассказала, что на протяжении последних лет ее фигура практически не меняется. Чтобы держать себя в тонусе, Татьяна Брухунова регулярно делает обертывания.