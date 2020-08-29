Петросян и Брухунова спускают деньги в элитных ресторанах

Юморист и его возлюбленная отдыхают на побережье Черного моря. Евгений Петросян балует молодую избранницу шикарным отелем и элитными ресторанами.



Татьяна Брухунова составила мужу компанию в дорогом жилье на Сочинском побережье. Звездная пара выбрала респектабельный отель с бассейном, фитнес-залом и зоной SPA. Ночь в номере высшей категории там обходится в 60 и более тысяч рублей. 74-летний Евгений Петросян решил потратить деньги на комфортный отдых.

Возлюбленная юмориста разместила кадры из роскошного ресторана и поведала фанатам о своих ощущениях. "Атмосферно. Вкусно. Дорого. И очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфей – пять из пяти", – выразилась звезда. По словам Татьяны, она посетила прославленное заведение, которое широко обсуждают в Москве. Средний чек в ресторане составляет семь тысяч рублей. Евгений Петросян высоко оценил испробованные блюда и подчеркнул, что в ресторане есть специальное приспособление, которое отпугивает комаров.

Евгений и Татьяна решили развлечься на местной экоферме. Супруги попали в окружение милых животных. Лошади, овцы, куры, козы и кролики создали веселое настроение именитой паре. Евгений Петросян и его спутница сделали яркие кадры, которыми поделились в своих инстаграм-аккаунтах. "Взял козла за рога!", — выразился юморист.

Татьяне Брухуновой полет на юг показался таким быстрым, что она не хотела выходить из самолета после посадки. А Евгений Петросян перед вылетом пожелал подписчикам хорошего настроения и показал им интересный снимок из аэропорта.