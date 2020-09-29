Состояние молодой жены Евгения Петросяна ухудшилось

Только недавно поклонники радовались за Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову, которые наконец перестали скрывать шестимесячного сына, как теперь фанаты всерьез озабочены здоровьем молодой супруги юмориста. Жене артиста желают скорейшего выздоровления.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оформили отношения в декабре прошлого года, а уже в марте у супругов появился сын Ваган. По некоторым данным, мальчика родила суррогатная мать. Впрочем, сами Петросян и Брухунова уверяли, что ребенок появился естественным путем, Татьяна сама выносила и родила, просто старательно скрывала свою беременность от посторонних глаз.

Чтобы не показывать округлившийся живот, как утверждала Брухунова, она снималась строго крупным планом или выкладывала архивные фотографии. По ее мнению, беременность это такое время для семьи, когда нужно сохранять тишину, а не выставлять это событие напоказ.

Впрочем, в честь юбилея Евгений Петросян все же нарушил молчание и показал своего наследника, который, как уверяют наблюдательные поклонники, очень похож на мать. А еще фанаты заметили, что Татьяна Брухунова не кормит малыша Вагана грудным молоком. Такой вывод они сделали после того, как супруга юмориста призналась, что ест все подряд. "Самый большой прием пищи – это обед. Тогда я ем все, что хочу: любой гарнир, любое мясо. Первое, второе, третье, компот", – сообщила жена Евгения Петросяна.

По всей видимости, предпочтение Татьяна Брухунова отдает маринованным огурчикам. Однако из-за этой любви она же и пострадала. "Я отравилась! Да так, не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", – посоветовала подписчикам жена Евгения Петросяна.

Наблюдательные поклонники сделали вывод, что даже после рождения сына Татьяна Брухунова не изменила своим привычкам и образу жизни в целом. Она продолжает работать, много гуляет, посещает театральные премьеры, путешествует, ходит по магазинам.