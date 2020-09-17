"Надоели кривотолки": молодая жена Петросяна объяснила отсутствие живота при беременности

Супруга Евгения Петросяна устала от сплетен в Сети. Татьяна Брухунова рассказала, как ей удавалось скрывать свое интересное положение.

Жена юмориста опровергла информацию о том, что ребенка паре выносила суррогатная мать. В комментариях своего инстаграм-аккаунта девушка расставила все точки над "i".

Татьяна Брухунова призвала фолловеров не верить всему, что пишут в газетах. Она заявила, что слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.

"Надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации", – посетовала избранница Евгения Петросяна. При этом она добавила, что никаких деталей личной жизни в ее постах не будет.

Кроме того, молодая мать мама отметила, что их маленький сын Ваган во всех путешествия родителей отправляется вместе с ними. Брухунова заверила, что не пользуется услугами няни, ухаживая за ребенком сама.

Высказалась жена Евгения Петросяна и о хейтерах. Она заявила, что "их грязь" у ней не имеет никакого отношения. "Они руки испачкали, а до меня не долетело", – объяснила Брухунова. Девушка рассказала, что скрывала беременность с помощью уловок – например, публиковала прошлогодние фото с отпуска.

Напомним, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь Викторина. Она давно живет за границей. После того, как юморист расстался с Еленой Степаненко ради Татьяны Брухуновой, говорят, отношения отца и дочери резко испортились.