"Наездница" и "на боку": специалист раскрыл секс-тайны Петросяна и Брухуновой

Сексолог, клинический психолог Елена Перелыгина проанализировала отношения Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой. Специалист дал несколько интимных советов паре.

Эксперт убежден, что Евгений Петросян сделал правильный выбор, когда женился на Татьяне Брухуновой. По мнению специалиста, отношения с молодой помощницей положительно сказались на состоянии и внешности 75-летнего артиста. "По мужчине всегда видно, насколько он доволен личной жизнью. Рядом с Татьяной Петросян расцвел. Я, как семейный психолог, всегда радуюсь за такие гармоничные союзы, несмотря на разницу в возрасте", – отметила Елена Перелыгина.

Она даже предположила, что вскоре у сына Петросяна и Брухуновой может появиться сестричка. Впрочем, сексолог предупредила 75-летнего юмориста, чтобы он в постели не геройствовал, все же стоит учитывать возраст. "Это чревато проблемами с сосудами. Заниматься интимом нужно не чаще двух-трех раз в неделю. Акробатику тоже лучше оставить посетителям дискотек", – посоветовал специалист.

Эксперт перечислила несколько поз, которые, по его мнению, подходят для Петросяна и Брухуновой: "Это может быть поза "наездница", где женщина располагается сверху и выполняет активную роль во время занятий любовью. Также я порекомендовала бы позу "на боку": там тоже активность партнера сведена к минимуму".

Перелыгина объяснила, что даже самая обычная – "миссионерская" – поза для Евгения Петросяна может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. А уж о "догги стайл" супругам и вовсе можно забыть. "Если желаете сохранить коленные суставы до глубокой старости, то настоятельно советую от нее отказаться", – обратился к паре сексолог.