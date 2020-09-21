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Затравленная жена Петросяна похвасталась дорогими нарядами для ребенка

Затравленная жена Петросяна похвасталась дорогими нарядами для ребенка

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.comс
Татьяна Брухунова публично заявляла, что не будет выставлять семейные фотографии в социальных сетях. Однако новая возлюбленная Петросяна не удержалась и решила вызвать зависть у других матерей, опубликовав снимки малыша в нарядных костюмах.
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Всего несколько дней назад 75-летний Евгений Петросян вместе со своей супругой Татьяной Брухуновой объявили о пополнении.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Многочисленная аудитория еще весной подозревала, что юморист и его спутница что-то скрывают. Беременность Татьяна была очевидной. Девушка все девять месяцев публиковала прошлогодние фотографии и носила мешковатую одежду.

Теперь звездная пара воспитывает совместного полугодовалого сына. Мальчика зовут Ваган.

После публикации фотографий новорожденного, Татьяна предупредила, что не будет превращать свой блог в "мамскую страницу".

Несмотря на противоречивые возгласы Брухуновой, поклонники буквально атакуют ее аккаунт и заваливают вопросами о малыше.

Когда аудитория дождалась фотографий Вагана, пользователи социальной сети разделились на два лагеря.

Одни до сих пор не могут поверить, что женщина смогла родить от Петросяна. Другие же начали считать деньги Брухуновой и подмечать стоимость одежды для малыша.

"Вы и его в Chanel одевать будете? Он через пару дней вырастит из всей одежды. Это деньги на ветер! Лучше бы благотворительностью занимались", – недовольно высказались комментаторы.

Остается только гадать, продолжит ли Татьяна делиться фотографиями Вагана. Стоит отметить, что звезде уже приходилось защищать новорожденного на просторах Интернета.

Автор: 21 сентября 2020, 03:59 Источник: Инстаграм Татьяны Брухуновой ✓ Надежный источник
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