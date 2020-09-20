Чей ребенок у Петросяна? Недоверчивый Басков потребовал ДНК-тест

Николай Басков сделал сенсационное предположение. Певец не поверил, что 75-летний Евгений Петросян и его молодая жена стали родителями.

Артист пошутил в адрес юмориста и Татьяны Брухуновой. Смелое заявление он сделал в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Он сказал, что нужно требует генетическую экспертизу, чтобы определить, чей ребенок у сатирика.

Интересно, что сам Евгений Петросян о наследнике с прессой говорить не любит. При этом ранее он все же опубликовал в соцсети фото с маленьким сыном. Артист сообщил, что наследника назвали Ваганом – в честь дедушки.

Малышу уже полгода. Пара успешно скрывала появление сына. 31-летняя жена звезды выкладывала старые снимки в "Инстаграм", чтобы никто не догадался, что она беременна.

Напомним, сам 43-летний Николай Басков не женат. Он не раз отмечал, что мечтает построить счастливую семью. Правда, пока певец никак не может встретить свою вторую половинку. При этом ему часто приписывают различные романы. Поговаривали, что в разное время иполнитель встречался с телеведущей Оксаной Федоровой, моделью Викторией Лопыревой и "королевой шпагата" Анастасией Волочковой.

Как писали "Дни.ру", ранее Николай Басков заявил, что его сердце не свободно. Причем, у артиста есть несколько симпатий. Имен он раскрывать не стал, только подогрев этим интерес поклонников.