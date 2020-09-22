Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Вторник
22 сентября
Лента новостей
13:31
Как вдохновлять мужчин на подвиги: советы психолога
13:31
В бундестаг по почте пришла взрывчатка
13:24
"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью
13:20
Стало известно о тяжелом недуге Варнавы
13:17
Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен
13:10
"Может меня поднять": Пеговой подобрали идеального партнера
13:10
Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии
13:09
Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина
12:52
Глава Адыгеи заболел коронавирусом
12:46
Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу
12:32
"Противопоставляют себя традиции": названа отличительная черта сект
12:26
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
12:19
Ольгу Кабо втянули в грязную аферу: Безнравственные уроды!
12:11
"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе
12:07
Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"
12:04
Под Москвой дорожная фреза рухнула на двух школьников
11:44
Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных
11:43
Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов
11:38
"Богатые дедульки часто так делают": эксперт о жестокости Петросяна к молодой жене
11:32
"Попросила кредитные каникулы": влезшая в ипотеку Бирюкова осталась без копейки
11:09
Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду
11:02
Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте
10:42
"Знойная женщина": декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой
10:35
"Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья": Семенова о конфликте Легкоступовой с детьми
10:35
На шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари установили первые статуи
10:22
Как уберечь багаж от порчи в аэропорту – советы грузчика
10:18
В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности
10:14
Жители Подмосковья пожаловались на захват дома мигрантами
09:48
"У этих людей нет совести": вдова об издевательствах над больной ДЦП дочкой Баталова
09:45
В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами
09:37
Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи
09:35
"Дочь уважает моего избранника": 53-летняя Воробей в четвертый раз собралась замуж
09:28
Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе
08:57
"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове
08:53
Новые детали внезапной смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
08:53
Развратный гуляка: Сухорукова в одних трусах сняли с любовницей
08:48
Эксперты рассказали о суровом вердикте российских политиков для Лукашенко
07:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года
06:42
"Горько!": Водянова показала фото со своей свадьбы
04:31
У затравленной Климовой нашлась защитница
02:24
Звезда фильма "О чем говорят мужчины" напугала повышенной волосатостью
00:17
Изменившегося Билана разнесли за безвкусицу
21:57
Эксперт об экономическом провале Лукашенко: На улицу выйдут те, кто не выходил ранее
21:32
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
21:30
В Сочи турист сорвался со скалы в каньон реки
21:24
В Москве загорелся Центральный НИИ туберкулеза
21:19
Россияне нашли несостыковки в версиях с одеждой Навального
21:11
Пашаева проверяют на причастность к мошенничеству
21:02
В центре Москвы автомобиль певца Эллей сбил троих пешеходов
20:39
Умерла звезда "Папиных дочек" Владимир Чуприков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Эксперт: Россия сегодня в заложниках у Лукашенко
Шоу-бизнес

"Богатые дедульки часто так делают": эксперт о жестокости Петросяна к молодой жене

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях в честь своего юбилея Евгений Петросян наконец рассекретил своего ребенка от молодой супруги Татьяны Брухуновой. Специалист проанализировал отношения пары.
прочитано 1436 раз

Вот уже на протяжении нескольких лет имя Евгения Петросяна полощется в СМИ и Интернете. Все началось с того, когда стало известно о разводе юмориста с коллегой Еленой Степаненко. Пара рассталась, несмотря на три десятка лет совместной жизни. Вскоре выяснилось, что у артиста связь с помощницей Татьяной Брухуновой, которая, по мнению наблюдательных фанатов, удивительно похожа на Елену Степаненко в молодости.

ПО ТЕМЕ

Чей ребенок у Петросяна? Недоверчивый Басков потребовал ДНК-тест

"Ему будет сложнее, чем другим": Петросян с молодой женой обрекли сына на неудачи

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Дальше "всплыло" много деталей, одна скандальнее другой. Якобы Елена Степаненко поначалу сама так прониклась симпатией к Татьяне Брухуновой, что поселила ее с собой. Что будто бы до того, как сойтись с Евгением Петросяном, молодая помощница пыталась охмурить другого немолодого, но состоятельного мужчину.

В общем, слухов ходило в изобилии, но известно точно, что в декабре прошлого года влюбленные оформили отношения, а в марте у них появился ребенок. Несмотря на то, что Петросян и Брухунова утверждают, что сын появился естественным путем, в Сети говорят, что малыш родился благодаря суррогатной матери. Якобы никто не видел Татьяну беременной. Сама Брухунова утверждает, что просто удачно скрывала положение: публиковала старые фото, снималась в удачных ракурсах.

По какой-то причине в Сети мало кто верит в долгосрочность и успех брачных отношений Брухуновой и Петросяна. А психолог Вероника Степанова и вовсе убеждена, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. "Он поступает по отношению к своей жене довольно жестоко. Богатые дедульки часто так делают. Они насладятся, пока могут, а потом разъедутся. Вроде как он ее держит где-то, не бросает, но не дает ей строить свою личную жизнь", – высказал свое мнение эксперт.

Специалист считает, что что с каждым годом минусов в этих отношениях для Татьяны Брухуновой будет все больше, поскольку старость Евгения Петросяна неизбежна. Более того, отметила Степанова, может пострадать и их сын.

Автор: 22 сентября 2020, 11:38 Источник: YouTube • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об экономическом провале Лукашенко: На улицу выйдут те, кто не выходил ранее
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

Шоу-бизнес

"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью
Стало известно о тяжелом недуге Варнавы
Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен
Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии

Проишествия

Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи

Он попал в ДТП
Шоу-бизнес

Новые детали внезапной смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

Что делал шоумен перед кончиной
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелом недуге Варнавы

Поклонники беспокоятся

Шоу-бизнес

Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов

Шоумен вышел на связь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+