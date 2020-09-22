"Богатые дедульки часто так делают": эксперт о жестокости Петросяна к молодой жене

Вот уже на протяжении нескольких лет имя Евгения Петросяна полощется в СМИ и Интернете. Все началось с того, когда стало известно о разводе юмориста с коллегой Еленой Степаненко. Пара рассталась, несмотря на три десятка лет совместной жизни. Вскоре выяснилось, что у артиста связь с помощницей Татьяной Брухуновой, которая, по мнению наблюдательных фанатов, удивительно похожа на Елену Степаненко в молодости.
Дальше "всплыло" много деталей, одна скандальнее другой. Якобы Елена Степаненко поначалу сама так прониклась симпатией к Татьяне Брухуновой, что поселила ее с собой. Что будто бы до того, как сойтись с Евгением Петросяном, молодая помощница пыталась охмурить другого немолодого, но состоятельного мужчину.
В общем, слухов ходило в изобилии, но известно точно, что в декабре прошлого года влюбленные оформили отношения, а в марте у них появился ребенок. Несмотря на то, что Петросян и Брухунова утверждают, что сын появился естественным путем, в Сети говорят, что малыш родился благодаря суррогатной матери. Якобы никто не видел Татьяну беременной. Сама Брухунова утверждает, что просто удачно скрывала положение: публиковала старые фото, снималась в удачных ракурсах.
По какой-то причине в Сети мало кто верит в долгосрочность и успех брачных отношений Брухуновой и Петросяна. А психолог Вероника Степанова и вовсе убеждена, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. "Он поступает по отношению к своей жене довольно жестоко. Богатые дедульки часто так делают. Они насладятся, пока могут, а потом разъедутся. Вроде как он ее держит где-то, не бросает, но не дает ей строить свою личную жизнь", – высказал свое мнение эксперт.
Специалист считает, что что с каждым годом минусов в этих отношениях для Татьяны Брухуновой будет все больше, поскольку старость Евгения Петросяна неизбежна. Более того, отметила Степанова, может пострадать и их сын.
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