"Ему будет сложнее, чем другим": Петросян с молодой женой обрекли сына на неудачи

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова совершили роковую ошибку, назвав наследника Ваганом. В этом уверен парапсихолог Сергей Бобырь.

По мнению специалиста, звездная пара, сама того не ведая, выбрала мальчику несчастливую судьбу. 75-летний юморист назвал сына в честь своего отца. Однако парапсихолог в ужасе от имени ребенка. Он заявил, что оно опасно для жизни.

Сергей Бобырь заявил, что имя Ваган совершенно не подходит этому "вновь пришедшему человеку". Эксперт считает, что оно грозит младенцу большими неприятностями в будущем. "Конкретно это имя Ваган мешает... Не просто не подходит нейтрально, а что это – вредно!", – отметил парапсихолог.

По его словам, данное имя блокирует области жизни сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Специалист добавил, что ему будет сложнее, чем другим. Причем, это может касаться разных сфер жизни: здоровья, и финансов и личных отношений.

Как писали "Дни.ру", Татьяну Брухунову после известия о рождении наследника от 75-летнего сатирика атакуют хейтеры. Девушка не дает им спуску и вступает в перепалку, отстаивая репутацию своей семьи. Некоторые россияне предположили, что жена Евгения Петросяна не сама выносила ребенка, а обратилась к суррогатной матери.

Брухунова уверяла, что умеет прекрасно шифроваться. Жене юмориста удавалось тщательно скрывать беременность. Например, девушка публиковала снимки годичной давности или же выбирала такие ракурсы и одежду, которые бы могли прикрыть округлившиеся формы. Другие же пользователи Сети и вовсе обвинили ее в браке с Евгением Петросяном по расчету.