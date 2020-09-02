"Где-то перекрестилась Степаненко": представший в трусах Петросян насмешил народ

В Сети появились кадры активного отдыха российского юмориста Евгения Петросяна. Фанаты с восторгом восприняли серию фото.



Евгений Петросян никогда не стеснялся своего возраста. Он с удовольствием делится кадрами из отпусков, где он на пляже или в море. На этот раз 74-летний юморист показался во всей красе, в одних плавках и спасательном жилете.



Он и его молодая супруга провели день на роскошной яхте в Сочи. Пара купалась в открытом море и занималась активными видами спорта. Артист решил освоить гидроцикл, пока его молодая супруга позировала в различных нарядах.

Петросян намекнул, что чувствует себя прекрасно и возраст не воспринимает всерьез. На кадрах, опубликованных в "Инстаграм" артиста, он лучезарно улыбается и демонстрирует отличную форму.

"Меня спрашивают: "Как Вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!" – пошутил он.

Подписчики заметили, что забывать о возрасте хоть и хорошо, но иногда все же надо спускаться на землю. В основном люди хвалили мужчину за его активность.

"Хорош, дедулька!"; "Где-то перекрестилась Степаненко и сказала: "Слава Богу, меня это больше не касается!"; "Орел" – написали фолловеры.

Татьяна Брухунова в своем "Инстаграм" показала поздний завтрак, который ей приготовили на борту, — ассорти из фруктов, ягод и сыров.



"Волшебный день!" - написала 31-летняя супруга юмориста.

Напомним, что для Татьяны брак с Петросяном стал первым. Она не выставляет личную жизнь напоказ в соцсетях и мало что комментирует. Впрочем, пара неплохо проводит время. Ранее "Дни.ру" писали, что они спускают деньги в элитных ресторанах.