"Где-то перекрестилась Степаненко": представший в трусах Петросян насмешил народ

Евгений Петросян
никогда не стеснялся своего возраста. Он с удовольствием делится кадрами из
отпусков, где он на пляже или в море. На этот раз 74-летний юморист показался во
всей красе, в одних плавках и спасательном жилете.
Он и его молодая супруга провели день на роскошной яхте в Сочи. Пара купалась в открытом море и занималась активными видами спорта. Артист решил освоить гидроцикл, пока его молодая супруга позировала в различных нарядах.
Петросян намекнул, что чувствует себя прекрасно и возраст не воспринимает всерьез. На кадрах, опубликованных в "Инстаграм" артиста, он лучезарно улыбается и демонстрирует отличную форму.
"Меня спрашивают: "Как Вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!" – пошутил он.
Подписчики заметили, что забывать о возрасте хоть и хорошо, но иногда все же надо спускаться на землю. В основном люди хвалили мужчину за его активность.
"Хорош, дедулька!"; "Где-то перекрестилась Степаненко и сказала: "Слава Богу, меня это больше не касается!"; "Орел" – написали фолловеры.
Татьяна Брухунова в
своем "Инстаграм" показала поздний завтрак, который ей приготовили на борту, —
ассорти из фруктов, ягод и сыров.
"Волшебный день!" - написала 31-летняя супруга юмориста.
Напомним, что для Татьяны брак с Петросяном стал первым. Она не выставляет личную жизнь напоказ в соцсетях и мало что комментирует. Впрочем, пара неплохо проводит время. Ранее "Дни.ру" писали, что они спускают деньги в элитных ресторанах.
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