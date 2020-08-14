Оборвали телефон: "слившую" личные данные жену Петросяна замучили звонками

Молодая избранница комика Евгения Петросяна случайно показала фанатам домашний адрес и телефон. Теперь Татьяна Брухунова пытается убедить общественность, что данные принадлежат ее помощнице.

Супруга юмориста хвасталась покупками в личном микроблоге. Показывая обновки, Татьяна Брухунова проявила неосторожность: продемонстрировала бланк заказа, где значились ее адрес и номер мобильного.

Спустя время зазноба артиста обратилась к подписчикам. Молодая женщина попросила прекратить обрывать телефон ее помощницы. "Меня там вы не услышите!" – сказала она. Татьяна заявила, что информация в квитанции не имеет к ней отношения. Брухунова отметила, что не настолько глупа, чтобы оставлять реальные данные, покупая что-либо.

Между тем интернет-сыщики из телеграм-канала "Только никому" считают, что возлюбленная Петросяна врет. В бланке заказа указан адрес ЖК "Садовые кварталы" – именно там живет Татьяна с мужем. Брухунова и ее благоверный много раз публиковали снимки, сделанные на закрытой территории комплекса. Более того, ранее в Сети обнародовали план просторных апартаментов четы.

Также интернет-пользователи смогли определить хозяина телефонного номера, который "засветила" любимая женщина Евгения Петросяна. Оказалось, что он действительно принадлежит Татьяне Брухуновой. Сетевые детективы проверили его через специальное приложение.