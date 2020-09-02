"Знакомьтесь": Саша Бортич впервые показала своего грудничка

Российская актриса Саша Бортич долго скрывала свои отношения с сыном депутата Евгением Савельевым. Рождение сына также стало секретом для прессы и общественности.



Сейчас Саша Бортич решила приоткрыть завесу тайны и показала миру лицо своего малыша. Фото грудничка звезда описала как "Слишком много любви".

На фото актриса с супругом и ребенком лежат на красивом пледе на зеленой лужайке, усеянной ромашками. Пара изображает идиллию семейных отношений.

"Знакомьтесь – наш Сашуля", – написала Бортич в своем "Инстаграм".

Саша намекнула, что для нее это волнительный момент, так как долгое время она хранила появление малыша в тайне.



"Охх, сердечко колотится. Короче, всем привет", – добавила Бортич.

В комментариях семью сразу стали поздравлять с рождением сына. Люди не скрывали своего удивления от такой неожиданной новости.

"Как? Когда? Молодцы!!! Счастье все же любит тишину"; "Семейное тепло 😊 Пусть ваша жизнь будет всегда такой яркой и солнечной!!!" – написали фанаты.

Отцом мальчика стал сын главы инвестиционной группы AVS Group Евгений Савельев. Он бизнесмен, владеет школой ораторского искусства "Король говорит".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Саша Бортич устроила на съемках дикие пляски в кокошнике и сарафане. Поклонники с удовольствием посмотрели на "русский тверк".