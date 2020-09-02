"Знакомьтесь": Саша Бортич впервые показала своего грудничка

Сейчас Саша Бортич решила приоткрыть завесу тайны и показала миру лицо своего малыша. Фото грудничка звезда описала как "Слишком много любви".
На фото актриса с супругом и ребенком лежат на красивом пледе на зеленой лужайке, усеянной ромашками. Пара изображает идиллию семейных отношений.
"Знакомьтесь – наш Сашуля", – написала Бортич в своем "Инстаграм".
Саша намекнула, что для нее это волнительный момент, так как долгое время она хранила появление малыша в тайне.
"Охх, сердечко колотится. Короче, всем привет", – добавила Бортич.
В комментариях семью сразу стали поздравлять с рождением сына. Люди не скрывали своего удивления от такой неожиданной новости.
"Как? Когда? Молодцы!!! Счастье все же любит тишину"; "Семейное тепло 😊 Пусть ваша жизнь будет всегда такой яркой и солнечной!!!" – написали фанаты.
Отцом мальчика стал сын главы инвестиционной группы AVS Group Евгений Савельев. Он бизнесмен, владеет школой ораторского искусства "Король говорит".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Саша Бортич устроила на съемках дикие пляски в кокошнике и сарафане. Поклонники с удовольствием посмотрели на "русский тверк".
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