"Я не выбрасывал ее из жизни!": Петросян обвинил Степаненко в разводе

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. О причинах разрыва артисты долгое время умалчивали.

Петросян и Степаненко были в браке долгие 32 года. Новость о разводе пары стала громом среди ясного неба. Позже стало известно, что Евгений Ваганович ушел от жены к помощнице, которая младше его на 43 года.

Надо ли говорить, что решение Евгения Петросяна бросить супругу стало резонансным. Юморист и его новая зазноба вот уже два года не сходят со страниц прессы. Поклонники взывают к совести Евгения Вагановича. Народ не понимает, как комик мог оставить жену, ведь она отдала ему 30 лет жизни. Когда критики в очередной раз накинулись на артиста с обвинениями, тот не выдержал.

"Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно", – ответил Петросян злопыхателю. Артист попросил подписчиков не судить о том, что никто не знает. Интересно, что спустя время Евгений Ваганович удалил эмоциональное высказывание о бывшей супруге.

Отметим, что Елена Степаненко тоже не любит комментировать скандальный развод. Лишь однажды в рамках шоу "Еще не вечер" знаменитость сообщила, что решение мужа уйти стало для нее неожиданностью. В тот день артистка собиралась на гастроли в Сибирь. Степаненко готовила еду, когда Петросян огорошил ее новостью.