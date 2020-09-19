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Молодая жена Петросяна шокировала поклонников заявлением о многомиллионном наследстве

Молодая жена Петросяна шокировала поклонников заявлением о многомиллионном наследстве

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителям. В честь своего 75-летия юморист поделился радостной новостью со своими подписчиками. Однако многочисленная аудитория не смогла порадоваться за новоиспеченных родителей, а только посетовала на образ жизни новой возлюбленной Петросяна.
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Поклонники российского юмориста уверены, что Татьяна Брухунова вышла замуж по расчету. Публика посчитала, что девушка выстроила настоящий план по завоеванию всех богатств Евгения Петросяна.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Усугубило ситуацию и пополнение в семье молодоженов. Накануне стало известно, что 31-летняя возлюбленная шоумена родила сына Вагана. Еще в начале весны всплыли первые слухи о том, что у пары появился ребенок.

Звездные родители до последнего опровергали подобные домыслы и только несколько дней назад поделились первыми фотографиями малыша.

Выяснилось, что все девять месяцев Татьяна публиковала старые фотографии и скрывала от окружающих изменения в фигуре. Теперь пара воспитывает малыша и наслаждается первыми месяцами взросления ребенка.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Брухунова призналась, что пока справляется без помощи нянь. По словам членов семьи, родная мать Татьяны помогает ей в воспитании Вагана.

Несмотря на то, что жена Евгения Петросяна старается не провоцировать пользователей "Инстаграм" и не реагировать на многочисленную критику. материнский инстинкт взял вверх над Татьяной и побудил ее защищать своего ребенка даже в социальных сетях.

Реакция возлюбленной сатирика объяснима. Подписчики Брухуновой усомнились в истинных чувствах новоиспеченной матери. Они предположили, что супруга Петросяна решила родить ребенка ради многомиллионного наследства комика.

На эти подозрения Брухунова отреагировала весьма остро и категорично.

"Ну и рожайте от слесарей! Я-то тут причем?", – ответила жена Евгения критикам.

Напомним, что предположения подписчиков имеют под собой все основания. Теперь основным претендентом на наследство становится новорожденный сын Петросяна.

Остается только гадать, как поведет себя взрослая дочь юмориста.

Автор: 19 сентября 2020, 10:49 Источник: Инстаграм Татьяны Брухуновой ✓ Надежный источник
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