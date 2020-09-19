"Что за пельмень?": молодая жена Петросяна вызвала недоумение нелепым видом

Избранница Евгения Петросяна давным-давно пытается завоевать внимание своей публики с помощь экстравагантных образов. На этот раз в ход пошли сумка-пельмень и мешковатая одежда, которые так и не смогли завоевать любовь публики.

Татьяна Брухунова часто ссылается на новые тренды и забывает о том, что многие пользователи социальных сетей все еще не готовы к подобным экспериментам.

Ранее многочисленная аудитория осуждала супругу Евгения Петросяна за корыстные помыслы и брак по расчету. Теперь же подписчики недоумевают и критикуют внешний вид звезды.

Накануне Татьяна Брухунова опубликовала очередной образ, который приковал к себе внимание подписчиков. Представительницы прекрасного пола поинтересовались, зачем жена Петросяна так нелепо вырядилась.

"Что за пельмень на скамейке? Только ваших вареников рядом не хватает", – критично высказались поклонницы.

Стоит отметить, что Татьяна давным-давно перестала реагировать на скандальные заявления посетителей личного блога. Нашлись и те, кто умудрился отпустить грубую шутку в адрес звезды.

Напомним, что Брухунова уже несколько лет подряд ведет свой блог и рассказывает о модных тенденциях. Супруга юмориста уверяет, что каждая дама вольна выглядеть так, как она захочет.

Именно поэтому Татьяна не вступает в конфликтные ситуации с другими женщинами и сторонится общественной критики.