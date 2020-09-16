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Шоу-бизнес
75-летний Евгений Петросян впервые показал сына

75-летний Евгений Петросян впервые показал сына

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня, 16 сентября, свой юбилей отмечает Евгений Петросян. В честь круглой даты юморист решил сделать подарок всем фанатам и журналистам – он наконец рассекретил сына от молодой жены Татьяны Брухуновой.
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Еще весной появились слухи о том, что в семье прославленного юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился ребенок. Нет никакого противоречия в том, что никто жену артиста беременной не видел – родила суррогатная мать в Дубае.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Эта новость стала сенсацией. Супругов поздравил даже известный шоумен Иван Ургант. Впрочем, сами Брухунова и Петросян предпочитали не комментировать эту информацию. Лишь сейчас, полгода спустя, счастливые родители признались, что у них действительно появился сын.

В честь своего юбилея – 16 сентября юмористу исполнилось 75 лет – Евгений Петросян обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с наследником. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – коротко подписал снимок счастливый юморист.

Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах имениннику. По мнению фанатов, ребенок похож на маму, молодую жену артиста Татьяну Брухунову. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, шоумен и актер Вячеслав Манучаров прокомментировал трогательный кадр: "Какое счастье ❤️сын отца, назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода!"

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Интересна переписка Евгения Петросяна с одним из подписчиков. Тот спросил у юмориста: "А кто родил-то?" Ответ артиста оказался лаконичен: "Жена!". Теперь остальные фанаты гадают, как это может быть, когда никто не видел Татьяну Брухунову беременной. Другие шутят, что женой юморист назвал суррогатную мать. Отметим, что точно неизвестно, каким образом этот ребенок появился на свет.

Напомним, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь Викторина. Она давно живет за границей. После того, как юморист расстался с Еленой Степаненко ради Татьяны Брухуновой, говорят, отношения отца и дочери резко испортились.

Автор: 16 сентября 2020, 09:31 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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