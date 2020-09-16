75-летний Евгений Петросян впервые показал сына

Сегодня, 16 сентября, свой юбилей отмечает Евгений Петросян. В честь круглой даты юморист решил сделать подарок всем фанатам и журналистам – он наконец рассекретил сына от молодой жены Татьяны Брухуновой.

прочитано 1180 раз