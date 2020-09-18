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Брухунова взорвалась из-за травли после рождения сына

Брухунова взорвалась из-за травли после рождения сына

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/dniru/
Татьяна Брухунова решила дать отпор завистникам и недоброжелателям. Девушка обвиняют в том, что она родила ребенка от 75-летнего Евгения Петросяна только ради тогО, чтобы получить многомиллионное состояние юмориста.
прочитано 1140 раз

Жена артиста опровергла информацию о том, что малыша выносила суррогатная мать. По словам Татьяны Брухуновой, беременность ей пришлось тщательно скрывать. Однако многие пользователи Сети не верят супруге Евгения Петросяна.

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Также некоторые скептически относятся к чувствам звездной пары. Татьяну Брухунову обвинили в неискренности по отношению к юмористу и корысти. Хейтеры просто затравили девушку в соцсетях. Избранница знаменитости резко отреагировала на нападки в свой адрес.

"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!" – возмутилась она в своем инстаграм-аккаунте. Нам вопрос о том, почему Татьяна Брухунова и Евгений Петросян только сейчас решили рассказать правду о своей семье, она ответила предсказуемо. По словам супруги артиста, ей надоели кривотолки вокруг ее семьи и конкретной ситуации.

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Сегодня свой юбилей отмечает Евгений Петросян �� ⠀ В честь круглой даты юморист наконец рассекретил сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. Ребенка назвали Ваган ���� ⠀ Как вам имя? ⠀ #петросян #бурхунова

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Никаких деталей личной жизни нет и не будет в моих постах", – заявила Татьяна Брухунова,

Напомним, ранее Евгений Петросян показал маленького сына. Мальчика назвали Ваганом. Поклонники звездной пары поздравили новоиспеченных родителей с рождением наследника, написав теплые пожелания. Как писали "Дни.ру", у юмориста есть взрослая дочь Викторина. Она давно живет за границей. После того, как юморист расстался с Еленой Степаненко ради Татьяны Брухуновой, говорят, отношения отца и дочери резко испортились.

Автор: 18 сентября 2020, 10:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
Ответить
Татьяна, не транжирте сведения о своей личной жизни о ребёнке, о Петросяне. Помните о злых языках.
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