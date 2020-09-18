Брухунова взорвалась из-за травли после рождения сына

Татьяна Брухунова решила дать отпор завистникам и недоброжелателям. Девушка обвиняют в том, что она родила ребенка от 75-летнего Евгения Петросяна только ради тогО, чтобы получить многомиллионное состояние юмориста.

Жена артиста опровергла информацию о том, что малыша выносила суррогатная мать. По словам Татьяны Брухуновой, беременность ей пришлось тщательно скрывать. Однако многие пользователи Сети не верят супруге Евгения Петросяна.

Также некоторые скептически относятся к чувствам звездной пары. Татьяну Брухунову обвинили в неискренности по отношению к юмористу и корысти. Хейтеры просто затравили девушку в соцсетях. Избранница знаменитости резко отреагировала на нападки в свой адрес.

"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!" – возмутилась она в своем инстаграм-аккаунте. Нам вопрос о том, почему Татьяна Брухунова и Евгений Петросян только сейчас решили рассказать правду о своей семье, она ответила предсказуемо. По словам супруги артиста, ей надоели кривотолки вокруг ее семьи и конкретной ситуации.

"Никаких деталей личной жизни нет и не будет в моих постах", – заявила Татьяна Брухунова,

Напомним, ранее Евгений Петросян показал маленького сына. Мальчика назвали Ваганом. Поклонники звездной пары поздравили новоиспеченных родителей с рождением наследника, написав теплые пожелания. Как писали "Дни.ру", у юмориста есть взрослая дочь Викторина. Она давно живет за границей. После того, как юморист расстался с Еленой Степаненко ради Татьяны Брухуновой, говорят, отношения отца и дочери резко испортились.