"Это надо было сделать": Петросян оставил жену и маленького сына в важный день

Накануне, 16 сентября, знаменитому комику исполнилось 75 лет. В честь этого события Евгений Петросян представил миру крохотного сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. Отпрыска юморист назвал Ваган.
По словам Петросяна, день рождения он отмечать не собирался. "Я не собирал гостей, хотя это надо было сделать", – признался Евгений Ваганович.
Весь день артист провел на работе, оставив жену и маленького сына дома. Сотрудники офиса вручили комику торт. Десерт юморист и его коллеги съели под бутылочку хорошего вина. Артист отметил, что спиртное никак не отразилось на работоспособности коллектива.
Евгений Ваганович сказал, что привык проводить день рождения на сцене. Пандемия нарушила планы Петросяна: выступление организовать не получилось. Впрочем, юморист надеется, что еще сможет устроить бенефис.
Также Евгений Петросян опубликовал свежее фото. В кадре довольный артист держит в руках блюдо с "Киевским" тортом.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что ребенка Петросяну и Брухуновой выносила суррогатная мать. Молодая жена комика сплетни отрицает. Татьяна заявила, что смогла скрыть беременность с помощью уловок. Например, девушка публиковала в соцсетях прошлогодние фото.
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