Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна

В свой 75-ый день рождения Евгений Петросян показал своего новорожденного сына Вагана, чем произвел настоящий фурор. Некоторые же гадают, разумно ли в почтенном возрасте заводить детей, а также на что может претендовать юный наследник юмориста.

Последние несколько лет Евгений Ваганович пытается поделить имущество с бывшей женой Еленой Степаненко. Общая стоимость недвижимости и ценных вещей артистов достигает почти двух миллиардов рублей.

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна в суде, в беседе с журналистами отметил, что рождение Вагана не сыграет роли в разделе имущества экс-супругов. Впрочем, сейчас юмориста мало волнуют разбирательства со Степаненко. Петросян полностью посвятил себя сыну.

51-летней дочери Евгения Вагановича Викторине придется подвинуться: теперь она не единственная наследница. После смерти отца ей достанется гораздо меньше, чем полагалось до этого.

По словам Жорина, Петросян располагает активами на 900 миллионов рублей, которые после его кончины распределяются на троих членов семьи: жену Татьяну Брухунову, сына Вагана и дочь Викторину. Таким образом, каждому достанется порядка 300 миллионов.

Однако Викторина и вовсе может не получить наследство, ведь у нее достаточно прохладные отношения с отцом. Таким образом, малышу Вагану и его маме достанется еще больше. Конечно, адвокат не может сказать наверняка, поскольку не знает, составлял ли Петросян завещание.