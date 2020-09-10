Лучше б книжку почитала: Брухунова вышла на улицу в расписных носках

Избранница юмориста Евгения Петросяна любит наряжаться и демонстрировать это. На этот раз Татьяна Брухунова облачилась в осенний яркий кардиган и розовые прямы брюки. Фото она выложила в "Инстаграм".
Девушка сделала акцент на модных розовых носках с надписями "Всегда мечтать". Такой девиз подчеркнул ее хорошее настроение в осенний день. Также на ней были замшевые лоферы на небольшом каблуке в тон брюк.
Брухунова часто демонстрирует естественность макияжа. Этот раз не стал исключением – она вышла в город без косметики. Зато не забыла об аксессуарах. Из них на ней были солнцезащитные очки.
Подписчики ее "Инстаграм" написали ей множество комплиментов. Однако нашлись и те, кто не преминул оскорбить избранницу Евгения Петросяна.
"Все о шмотках! Может, Толстого почитать?"; "Почему-то на вас даже не слишком дорогие вещи смотрятся стильно", – отметили фолловеры.
Одна из подписчиков с горечью отметила, что прическа Брухуновой ее не красит. "Эх, немножко бы объема в волосах", – написала она.
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