Пожилая Цыганова показала роскошную фигуру в купальнике

Вика Цыганова отдыхает на Черном море и делится с поклонниками фотографиями оттуда. Очередной снимок, на котором певица предстала в купальнике, не оставил пользователей Сети равнодушными.

"Солнечного денечка", – с борта идущей по волнам Черного моря яхты пожелала своим подписчикам 56-летняя Вика Цыганова. Свое послание она сопроводила фотографией в купальнике.

Певица подобрала такой ракурс для снимка, чтобы от наблюдателя не ускользнули все особенности ее роскошной фигуры. Реакция общественности показала, что усилия Вики Цыгановой зря не пропали. Комментаторы буквально взорвались восторгами.

"Глаз не отвести!!", "БЕЗУМНО ПРЕКРАСНА", "Идеальная женщина", "аж глаз за вашу красоту радуется", – не стали скрывать своих восторгов пользователи Сети. Сама Вика Цыганова решила не оставаться в должниках и отплатила комментаторам личными ответами. Расписывать свою реакцию она не стал, ограничившись набором смайликов.

Общественной реакцией певицы, кажется, осталась довольна. Она обратила внимание, что ее снимок заметили не только комментаторы и преданные подписчики в "Инстаграм", но и журналисты.

Позже Вика Цыганова опубликовала у себя на странице "Инсаграм" в разделе "Сторис" два видео, на которых она идет по самолету. Судя по всему, отдых 56-летней красавицы на черноморском побережье подошел к концу. Это значит, что вероятность увидеть новые снимки певицы в купальнике не так уж высоки.