Летучая решила заняться боксом: Очень сексуально!

Елена Летучая, как и многие, на карантине набрала вес. Правда, причина совсем невеселая – артистка сломала ребро и не могла тренироваться.

После отмена режима самоизоляции у звезды цифра на весах увеличилась на два килограмма. Такой расклад телеведущую не устроил, и она решила избавляться от жира довольно радикальным способом. Артистка отправилась на бокс.

Елена Летучая в личном блоге опубликовала несколько фото с ринга. Блондинка позирует в спортивном топе и леггинсах, на руках – перчатки. Звезда отметила, что полна решимости начать новую жизнь.

Поклонники в комментариях поддержали телеведущую. "Это Очень сексуально (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сильным духом женщинам нестрашно ничего", "Классная женщина: красивая, умная и смелая", "Какая ты молодец!!! Поддерживаю новое увлечение", "Вам нужно подтянуть бокс и на реванш к разъяренным поварихам", – заявили подписчики.

Напомним, недавно Елена Летучая оказалась в эпицентре скандала. Дизайнер Ольга Якубович сообщила, что телеведущая украла у нее несколько моделей платьев для собственной коллекции.

Модельер даже привела в пример пару картинок со своими изделиями и теми, что представлены на сайте блондинки. По словам девушки, именно это и стало причиной окончания их дружбы.