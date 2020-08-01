"Я бы не волновалась": известный стилист высказалась о нарядах Лены Летучей

Эксперт высказалась о конфликте знаменитости и ее бывшей подруги, стилиста Ольги Якубович. Дизайнер посчитала, что телеведущая "своровала" ее идеи в одежде для своей коллекции в 2018 году.

"Не думаю, что Лена Летучая скопировала хотя бы одно платье Ольги Якубович. Их объединяет только одно – они черные. Все что перечислила Ольга – вытачки, шлицы на платьях Елены просто отсутствуют", – заявила Лусабер Вартазарян.

Она отметила, что у платьев Якубович своя концепция. Они строгие, слегка агрессивные и призванные сделать волшебницей каждую женщину. "Немного злую, но все же очаровательную. Думаю, она вдохновлялась не Леной Летучей, а скорее Мортишей Аддамс, и платья строго соответствуют своему ДНК", – высказалась стилист.

По ее словам, у Лены Летучей "набор трикотажных предметов по цене самолета", которые скорее подойдут для тренировок в бальном зале, чем для выходов в свет. "На месте Ольги я бы не волновалась", – заключила эксперт.