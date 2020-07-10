"У меня другое предназначение!": молодая жена Петросяна высказалась о браке

Супруга Евгения Петросяна порассуждала об отношениях между мужчиной и женщиной. Татьяна Брухунова призналась, что не готова жертвовать своими интересами ради избранника.

В своем инстаграм-аккаунте жена юмориста выразила довольно жесткую позицию. Ее возмущает, когда мужчины ограничивают свободу возлюбленных. По мнению Татьяны Брухуновой, каждый человек имеет право самореализовываться, работать и заниматься не только семьей.

Супруга Евгения Петросяна отметила, что является цельной и независимой личностью. Она подчеркнула, что не готова жертвовать карьерой ради мужчины. Кроме того, ее пугает фраза: "Вы две половинки!"

"Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный", – резко выразила свою позицию Татьяна Брухунова.

Девушка убеждена, что создать крепкую семью могут только два сформировавшихся человека. Она добавила, что дорожит своим внутренним миром, желаниями и не намерена превращаться в наседку, которая будет неинтересна даже собственным детям.

"У меня другое предназначение", – уверена жена Евгения Петросяна. По ее словам, любящий мужчина не захочет переделывать избранницу.

Напомним, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Многие россияне осудили выбор юмориста – спутница младше него на 43 года.

