"У меня другое предназначение!": молодая жена Петросяна высказалась о браке

В своем инстаграм-аккаунте жена юмориста выразила довольно жесткую позицию. Ее возмущает, когда мужчины ограничивают свободу возлюбленных. По мнению Татьяны Брухуновой, каждый человек имеет право самореализовываться, работать и заниматься не только семьей.
Супруга Евгения Петросяна отметила, что является цельной и независимой личностью. Она подчеркнула, что не готова жертвовать карьерой ради мужчины. Кроме того, ее пугает фраза: "Вы две половинки!"
"Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный", – резко выразила свою позицию Татьяна Брухунова.
Девушка убеждена, что создать крепкую семью могут только два сформировавшихся человека. Она добавила, что дорожит своим внутренним миром, желаниями и не намерена превращаться в наседку, которая будет неинтересна даже собственным детям.
"У меня другое предназначение", – уверена жена Евгения Петросяна. По ее словам, любящий мужчина не захочет переделывать избранницу.
Напомним, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Многие россияне осудили выбор юмориста – спутница младше него на 43 года.
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